به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز کاری هفته و در ابتدای ساعت معاملات بازار با صف‌های خرید قابل ملاحظه‌ای کار خود را آغاز کرد که در میان 10 صف برتر، سه نماد وابسته به گروه پتروشیمی، 2 خودرویی، 2 بانکی و 2 نماد فلزی دیده می شدند.

شروع بازار با عرضه صف دو نماد خدمات انفورماتیک و سرمایه گذاری بهمن همراه بود در حالی که بر صف نمادهای بانک‌آرین، سرمایه گذاری اعتبار، سرمایه گذاری پتروشیمی و سرمایه گذاری غدیر نیز عرضه هایی صورت گرفت. در انتهای جدول سعی شد تا عرضه‌های صنایع ملی مس و توسعه معادن روی جمع شود.

با کاهش قیمت جهانی فلزات و نفت در آخرین روز کاری این بازارها، اخبار افت قیمت محصولات در بورس‌های بین‌المللی، کم و بیش بازار امروز را متاثر و بیشتر منتظر نگهداشت تا در روزهای آینده و با آغاز به کار بازارهای جهانی تصمیم های جدیدی اتخاذ کنند.

بازار امروز با افت گروه فلزات اساسی همراه شد و این در حالی بود که تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به مدت 10 سال در بودجه سال 90 از یک سو و حذف تعرفه صادرات از سنگ آهنی‌ها از سوی دیگر می‌تواند در روزهای آینده این گروه‌ها را مرکز توجه بازار کند.

از صف‌های فروش تشکیل شده در بازار امروز، می‌توان به خریدهای جدی در نمادهای گروه بهمن، چادرملو و لیزینگ ایرانیان اشاره کرد در حالی که خریدها در نمادهای بانک آرین و کابل‌های مخابراتی‌شهید قندی نیز زیاد بود. به طور کلی خریدها از صف‌های خودرویی بیشتر از صف‌های گروه فلزات بود.

بازار امروز در حالی به پایان رسید که همچنان نمادها نوسان بالایی داشتند. صف‌های عرضه گروه خودرو خریداران خوبی داشت و گروه پیمانکاری نیز سعی می کند از بند صف‌ رها شود. نمادهای دو صنعت روی و مس در صف فروش فرو رفتند و نمادهای پتروشیمی نیز با اقبال نسبی روبرو بودند.

در نهایت تالار شیشه ای بورس تهران امروز کار خود را با کاهش 153 واحدی شاخص کل به پایان رساند. شاخص 30شرکت بزرگ 11 واحد افت کرد و شاخص شناور آزاد با کاهشی 236 واحدی به کار خود پایان داد. همچنین شاخص بازار اول 159 واحد پایین آمد و شاخش بازار دوم با رشدی 52 واحدی مواجه شد.

نمادهای تاثیرگذار در افت شاخص بازار امروز متعلق به شرکت‌های صنایع ملی‌مس ایران، فولادمبارکه اصفهان، صنعتی و معدنی چادرملو، سایپا، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، توسعه معادن و فلزات و بانک ملت بود و در مقابل نمادهای سرمایه‌گذاری غدیر، سنگ‌آهن گل گهر و ایران خودرو از افت بیشتر شاخص جلوگیری کرد.