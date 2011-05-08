به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدعلی زارع یکشنبه در جمع مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان اظهار داشت: نظام جامع ملی مهارت‌آموزی و فناوری بر بکار‌گیری تمام پتانسیل کاری مسئولان مراکز در پیشبرد و اجرای اهداف این نظام استقرار دارد.

وی به ضرورت احیای نظام آموزشی استاد و شاگردی اشاره کرد و بیان داشت: این اداره با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بین مردم نظام آموزشی استاد و شاگردی را احیا می‌کند.

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان افزود: ثبت‌نام دوره‌های آموزشی توسط پرتال سازمان در بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت سه ماه یک بار، در نظام آموزشی استاد و شاگردی تحول بسیار بزرگی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به وظایف سرپرستان مراکز فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: برنامه‌ریزی مناسب در راستای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش در مراکز از وظایف اصلی مسئولان و سرپرستان مراکز فنی و حرفه‌ای است.

زارع اضافه کرد: شرایط بهینه آموزشی باید در کارگاه‌های آموزشی ایجاد شده و مسئولان باید بر اجرای دستورالعمل‌های صادر شده در این زمینه نظارت‌های دقیق و جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در روستا‌ها تاکید کرد: فنی و حرفه‌ای باید به توسعه آموزش‌های روستایی بپردازد و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مورد ‌نیاز را در این راستا انجام بدهد.

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: اهمیت به بخش مشاوره شغلی، بررسی راهکار‌های بهینه جذب کار‌آموز، رهگیری کارآموزان و تعیین وضعیت اشتغال آنان از موضوعات مهم در مراکز فنی و حرفه‌ای است.

وی اظهار داشت: فنی و حرفه‌ای باید برای کار‌آموزان بر اساس دانش و مهارت آنان گواهی‌نامه مهارتی صادر کند.