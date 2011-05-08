اوباما کمک به تشکیلات خودگردان را قطع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، در این نامه که به امضای 29 نفر از سناتورهای دموکرات رسیده از "باراک اوباما" خواسته شده به منظور افزایش فشار به تشکیلات خودگردان کمکهای آمریکا به این تشکیلات را قطع کند.

این اقدام که حمایت شماری از سناتورهای جمهوریخواه را نیز به همراه داشته به منظور جلوگیری از حضور جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در دولت آینده فلسطین صورت می گیرد.

بر این اساس طراحان این نامه سناتور "رابرت مندز" از نیوجرسی و سناتور "باب کیسی" از پنسیلوانیا بوده و شمار دیگری از سناتورها نظیر "کارل لوین" رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و "دانیل اینوی" رئیس کمیته بودجه سنا آن را امضا کرده اند.

امضا کنندگان این نامه ضمن محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان در امضای پیمان آشتی با گروه حماس، از این گروه به عنوان گروهی تروریستی! نام برده اند.

این در حالی است که دولت آمریکا برای سال 2011 میلادی مبلغ 550 میلیون دلار کمک به تشکیلات خودگردان در نظر گرفته است. گفتنی است توافق آشتی فلسطینیها در هفته گذشته بیش از همه موجبات خشم مقامات رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است.