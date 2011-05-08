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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

اغتشاشات بصری معابر منطقه 18 تهران ساماندهی می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 18 تهران گفت: به منظور افزایش چشم اندازها و همچنین رفع اغتشاشات بصری معابر، کار پاکسازی شعار نویسی دیوارها، برچسبهای تبلیغاتی و بنرهای غیرمجاز محلات مختلف آغاز شد.

مهدی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در نیمه اول اردیبهشت ماه، افزود: پاکسازی 3500 مترمربع ازبرچسبهای تبلیغاتی غیرمجاز، جمع آوری تعداد 100 بنر و پارچه نویسی، حذف 19 مورد از زوائد فیزیکی، باعث شده تا حدود زیادی از اغتشاشات معابر برطرف شده و چشم اندازهای بصری آنها افزایش یابد.

وی تأکید کرد: اجرای 100 مترمربع نقاشی دیواری درمیدان معلم، نصب یکصد تخته پرچم ایران، شستشو و پاکسازی کرکره واحدهای صنفی و همچنین رفع خاموشی 45 پایه چراغ تزئینی مساجد، ازدیگراقدامات این اداره در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری به شمار می رود.

کد مطلب 1307210

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