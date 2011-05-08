اغتشاشات بصری معابر منطقه 18 تهران ساماندهی می شود

مهدی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در نیمه اول اردیبهشت ماه، افزود: پاکسازی 3500 مترمربع ازبرچسبهای تبلیغاتی غیرمجاز، جمع آوری تعداد 100 بنر و پارچه نویسی، حذف 19 مورد از زوائد فیزیکی، باعث شده تا حدود زیادی از اغتشاشات معابر برطرف شده و چشم اندازهای بصری آنها افزایش یابد.

وی تأکید کرد: اجرای 100 مترمربع نقاشی دیواری درمیدان معلم، نصب یکصد تخته پرچم ایران، شستشو و پاکسازی کرکره واحدهای صنفی و همچنین رفع خاموشی 45 پایه چراغ تزئینی مساجد، ازدیگراقدامات این اداره در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری به شمار می رود.