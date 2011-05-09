به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در حالی از فردا سه شنبه آغاز می شود که تکلیف گروه‌های C و H مشخص شده و تنها سه بازی حساس و تعیین کننده در دو گروه D و G برگزار خواهد شد. در این بین تکلیف دو نماینده ایران یعنی ذوب آهن و پرسپولیس مشخص شده است و در هفته آخر طی دیدارهایی تشریفاتی با اهدافی متفاوت به میدان می روند.

الوحده امارات - پرسپولیس ایران؛ سرخپوشان به دنبال اعاده حیثیت

پرسپولیس به دنبال تمام ناکامی‌هایی که در لیگ برتر متحمل شد در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز چهره‌ای ضعیف از خود به نمایش گذاشت و با تحمل شکست در مصاف با الاتحاد عربستان(دور رفت) و بنیادکار ازبکستان(دور برگشت) خیلی زود در هفته پنجم رقابت‌ها مشخص شد که شانسی برای صعود به مرحله دوم ندارد.

حذف زودهنگام پرسپولیس و الوحده الامارات دیدارهای سه شنبه شب گروه C لیگ قهرمانان آسیا را تشریفاتی کرده است. پرسپولیس هر نتیجه‌ای که در دیدار با الوحده بگیرد، خللی در چگونگی صعود تیم بنیادکار به وجود نمی آورد و از رتبه سوم جدول گروه ارتقا نمی یابد.

با این شرایط پرسپولیس در مصاف با الوحده به غیر از احیای غرور جریحه دار شده خود، هدفی ندارد. تیم دایی که در بازی رفت مقابل الوحده امارات به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داده است، البته در بازی سه شنبه کار دشواری را در خانه این تیم پیش رو دارد، حتی اگر حریف مانند سرخپوشان شانسی برای صعود نداشته باشد.

سرخپوشان تهرانی براساس ادعای مربیان این تیم بازی با الوحده را به چشم یک بازی تدارکاتی برای مصاف با سپاهان می بینند و در این بازی خارج از خانه که برد و باخت برای شان چندان مهم نیست، به احتمال فراوان به سنجش قوای خود می پردازند. باید دید الوحده فرصت اجرای چنین برنامه‌ای را به تیم دایی می دهد یا بازهم مانند دیدار رفت این تیم را غافلگیر می کند.

ذوب آهن - الشباب عربستان؛ شاگردان ابراهیم زاده برای الامارات بازی می کنند

تیم ذوب آهن با بردی که هفته گذشته برابر الامارات امارات بدست آورد، 13 امتیازی شد و صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به عنوان صدرنشین گروه D قطعی کرد. برای ذوب آهن بازی هفته آخر مقابل الشباب عربستان تشریفاتی است اما حریف عربستانی با انگیزه کسب امتیاز به اصفهان می آید تا جواز راهیابی به جمع 16 تیم برتر آسیا را بدست آورد.

ذوب آهن که سال گذشته در شرایطی مشابه امروز بازی تشریفاتی برابر الاتحاد عربستان را برد و با آن پیروزی زمینه صعود تیم بنیادکار ازبکستان به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را فراهم آورد، این بار می خواهد برای الامارات بازی کند!

ابراهیم‌زاده در پایان دیدار الامارات امارات - ذوب آهن ایران به خبرنگاران اماراتی وعده داد، تیمش در بازی با الشباب جوانمردانه بازی می کند تا سرنوشت دومین تیم صعودکننده از گروه D در زمین مسابقه رقم بخورد.

سپیدپوشان اصفهانی که تا پایان هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بهترین تیم از نظر کسب امتیاز بوده‌اند، در مصاف با تیم الشباب عربستان سه بازیکن شاخص خود به نام‌های محمدرضا خلعتبری، محمد قاضی و محمدعلی احمدی را به علت محرومیت در اختیار ندارند. هر سه این بازیکنان در دیدار با الامارات دو اخطاره شدند تا بازی با حریف عربستانی را از دست بدهند.

- دیدارهای روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 20/2/1390

گروه C:

* الوحده امارات - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - بنیادکار ازبکستان، ساعت 22:40، ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده

جدول رده بندی:

1- الاتحاد عربستان 10 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 8 امتیاز، 3- پرسپولیس ایران 5 امتیاز، 4- الوحده امارات 3 امتیاز

گروه D:

* الریان قطر - الامارات امارات، ساعت 19:20، ورزشگاه احمد بن علی شهر الریان

* ذوب آهن ایران - الشباب عربستان، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جدول رده بندی:

1- ذوب آهن ایران 13 امتیاز، 2- الشباب عربستان 8 امتیاز، 3- الامارات امارات 6 امتیاز، 4- الریان قطر یک امتیاز

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 10:30، ورزشگاه جام جهانی جئونجو

* سرزو اوزاکای ژاپن - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 14:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

جدول رده بندی:

1- جئونبوک موتورز کره جنوبی 12 امتیاز، 2- سرزو اوزاکای ژاپن 9 امتیاز، 3- شاندونگ لیوننگ چین 7 امتیاز، 4- آرما مالانگ اندونزی یک امتیاز

گروه H:

* اف سی سیدنی استرالیا - کاشمیا آنتلرز ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه سیدنی

* شانگهای شنهوای چین - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، 16:30، هنگ کو شانگهای

جدول رده بندی:

1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 9 امتیاز، 2- کاشیماآنتلرز ژاپن 9 امتیاز، 3- اف سی سیدنی 5 امتیاز، 4- شانگهای شنهوای چین 2 امتیاز