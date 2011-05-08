شهرستان طالقان به واسطه مجاهدانی چون طالقانی از جایگاه ویژه برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در طالقان، آیت الله نوری همدانی ظهر یکشنبه در جمع مردم این شهرستان در محل مسجد جامع شهرستان طالقان اظهار داشت: روحیه جهاد و شهادت طلبی ملت ایران مانع از تحقق اهداف شوم دشمن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده است.

این مرجع عالیقدر تقلید جهان تشیع افزود: آمیخته بودن فرهنگ جهاد و شهادت با جان مردم، آمریکا را در رسیدن به اهداف پلیدش ناکام گذاشته است.

وی گفت: دست اندازی های آمریکا به افغانستان و عراق بهانه ای بود برای اشغال ایران که این توطئه شوم با وحدت ملت قهرمان کشورمان و تدبیر ولایت در هم شکسته شده است.

آیت الله نوری همدانی افزود: قیام های مردمی و شجاعانه ملت های لیبی، تونس و مصر برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

این مرجع عالیقدر گفت: انقلاب اسلامی ایران، چهره ستم را در جهان آشکار کرد و درس آزادگی و ظلم ستیزی به همه ملت های آزاده داد.

وی افزود: طالقان به سبب داشتن مردمی مومن و انقلابی، مجاهدان ارزشمند همچون آیت الله سید محمود طالقانی و 450 شهید والامقام جایگاه ویژه ای دارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی در پایان تاسیس حوزه علمیه، مسجد و مصلی بزرگ و مدارس را از مهمترین نیازهای امروز شهرستان تازه تاسیس طالقان برای احیاء سبقه دینی و تاریخی آن دانست.