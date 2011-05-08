اردبیل نیازمند راه اندازی پایگاه امداد هوایی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، میرفخرالدین زاهد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اظهار داشت: هم اکنون یک فروند بالگرد امدادی برای این استان در نظر گرفته شده، اما این بالگرد در شهرستان تبریز مستقر است.

وی شرایط جغرافیایی و اقلیمی را از مهمترین ضروریات و اولویتها در راه اندازی امداد هوایی برشمرد و اضافه کرد: این استان جزو ده استان حادثه خیز کشور محسوب شده و سالانه حوادثی نظیر سیل،زلزله، آتش سوزی و... در این استان رخ می دهد که تلفات جانی قابل توجهی نیز در پی دارد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان کوهستانی و جنگلی بودن را از دیگر دلایل راه اندازی امداد هوایی مستقل در این استان عنوان کرد و افزود: وجود گردنه های سخت گذر و برف گیر در استان و نیز بروز حوادث در دامنه های سبلان طی فصل زمستان از دیگر اولویتهای تحقق این مهم است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک بین جمعیت هلال احمر و استانداری اردبیل در دور سوم سفر هیئت دولت به اردبیل در این خصوص ابراز داشت: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده یک دستگاه بلگرد امداد هوایی مستقل به این استان اختصاص یابد.

زاهد با بیان اینکه در این تفاهم نامه 50 درصد اعتبار خرید بلگرد از سوی وزارت کشور پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: خرید بالگرد امدادی، احداث آشیانه و تامین تجهیزات مخابراتی و فنی برای آن به اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان نیاز است.

وی همچنین احداث پایگاه های امداد جاده ای در چهار محور و شهر این استان ضروری دانست و یادآور شد: هم اکنون به دلیل تغییر مسیر جاده و یا استقرار کانکس خدمات دهی در این محورها با مشکلاتی مواجه است.

به گفته مدیرکل جمعیت هلال احمر استان احداث پایگاه امداد نجات در محور اردبیل – مغان، اردبیل – سرعین، اسالم – خلخال و شهر کوثر از جمله اولویتها بوده که در سفر دور سوم هیئت دولت به منطقه نیز مصوب شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این جمعیت از نظر موتوری با کمبود امکانات مواجه نمی باشد، خاطر نشان کرد: در سه سال گذشته 55 دستگاه انواع خودرو از جمله آمبولانس، موتورسیکلت و... به ناوگان امداد و نجات هلال احمر استان اضافه شده که با تحقق این مهم این ناوگان نوسازی و دارای عمر کمتر از دو سال است.