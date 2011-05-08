نقاط حادثه خیر راه های روستایی درمیان 70 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک این شهرستان بر جداسازی و ایمن سازی خیابان‌های غدیر و بسیج اسدیه از محور اسدیه به گزیک تأکید کرد و اظهار داشت: تا نیمه خرداد ماه سال جاری باید عملیات جداسازی خیابان‌های فوق انجام شود.

فرماندار درمیان ادامه داد: جاده‌ها همانطور که می‌ توانند در صنعت حمل و نقل و نیز جابجایی افراد مفید باشند در صورتی که قانونمند نبوده و بر اساس اصول فنی ساخته نشده باشند می‌ توانند خطرآفرین بوده و هزینه‌ های مادی و معنوی فراوانی را تحمیل کنند.

براتی علائم هشداردهنده راهنمایی و رانندگی را از مهم ‌ترین مسائل مربوطه به ایمنی راه‌ها برشمرد و اظهار داشت: این نمادها با توجه به رنگ و فرم آنها تعریف مشخصی داشته که ممکن است راننده را با یکی از سه وضعیت راهنمایی، هشدار و یا ممنوعیت آشنا کند.

فرماندار درمیان بر خط‌کشی خیابان‌های قهستان و طبس مسینا تأکید کرد و افزود: خط‌ کشی‌ها به نوعی جزئی از این علائم محسوب می ‌شوند که در مرحله اول راننده را در مسیر هدایت می‌ کنند و مسیر بدون خط‌کشی راهی آشفته است که هر لحظه امکان تصادف و سانحه در آن وجود دارد.

براتی نقش آموزش و پرورش را در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن قانون در جامعه را بیش از سایر دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: نگاه عادلانه قوانین جدید در بخش راهنمایی و رانندگی به نوعی عدالت اجتماعی را تبیین کرده است و شهرداری‌ها و اداره راه و ترابری شهرستان با توجه به این قوانین باید در برطرف کردن نواقص شهرها و محورها بیش از پیش تلاش کنند.

وی آمار تصادفات محورهای اصلی و فرعی شهرستان را در سال گذشته 15 فقره اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد یک فقره فوتی و مابقی جرحی بوده است.

وی در ادامه خواستار استقرار پلیس ‌راه در محور اسدیه به بیرجند شد و گفت: تأمین روشنایی مبادی ورودی از روستای درمیان و شهرهای گزیک و طبس مسینا از جمله مصوبات این شورا در گذشته است.