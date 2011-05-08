  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

نقاط حادثه خیر راه های روستایی درمیان 70 درصد کاهش یافت

نقاط حادثه خیر راه های روستایی درمیان 70 درصد کاهش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان گفت: 70 درصد از نواقص و نقاط حادثه خیز راه‌های روستایی مورد نظر کارشناسان پلیس راه استان در شهرستان برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک این شهرستان بر جداسازی و ایمن سازی خیابان‌های غدیر و بسیج اسدیه از محور اسدیه به گزیک تأکید کرد و اظهار داشت: تا نیمه خرداد ماه سال جاری باید عملیات جداسازی خیابان‌های فوق انجام شود.

فرماندار درمیان ادامه داد: جاده‌ها همانطور که می‌ توانند در صنعت حمل و نقل و نیز جابجایی افراد مفید باشند در صورتی که قانونمند نبوده و بر اساس اصول فنی ساخته نشده باشند می‌ توانند خطرآفرین بوده و هزینه‌ های مادی و معنوی فراوانی را تحمیل کنند.

براتی علائم هشداردهنده راهنمایی و رانندگی را از مهم ‌ترین مسائل مربوطه به ایمنی راه‌ها برشمرد و اظهار داشت: این نمادها با توجه به رنگ و فرم آنها تعریف مشخصی داشته که ممکن است راننده را با یکی از سه وضعیت راهنمایی، هشدار و یا ممنوعیت آشنا کند.

فرماندار درمیان بر خط‌کشی خیابان‌های قهستان و طبس مسینا تأکید کرد و افزود: خط‌ کشی‌ها به نوعی جزئی از این علائم محسوب می ‌شوند که در مرحله اول راننده را در مسیر هدایت می‌ کنند و مسیر بدون خط‌کشی راهی آشفته است که هر لحظه امکان تصادف و سانحه در آن وجود دارد.

براتی نقش آموزش و پرورش را در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن قانون در جامعه را بیش از سایر دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: نگاه عادلانه قوانین جدید در بخش راهنمایی و رانندگی به نوعی عدالت اجتماعی را تبیین کرده است و شهرداری‌ها و اداره راه و ترابری شهرستان با توجه به این قوانین باید در برطرف کردن نواقص شهرها و محورها بیش از پیش تلاش کنند.

وی آمار تصادفات محورهای اصلی و فرعی شهرستان را در سال گذشته  15 فقره اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد یک فقره فوتی و مابقی جرحی بوده است.

وی در ادامه خواستار استقرار پلیس ‌راه در محور اسدیه به بیرجند شد و گفت: تأمین روشنایی مبادی ورودی از روستای درمیان و شهرهای گزیک و طبس مسینا از جمله مصوبات این شورا در گذشته است.

کد مطلب 1307220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها