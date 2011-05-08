ساکنان روستای دستگرد زمین دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر از بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف عصر یکشنبه در دیدار با مردم روستای دستگرد اظهار داشت: هر کسی در روستای دستگرد زندگی می کند، به شرط آنکه شرایط دریافت مسکن مهر روستایی از جمله تاهل، خدمت سربازی و عدم استفاده از تسهیلات مسکن را داشته تا هفته آینده می تواند برای دریافت زمین اقدام کنند.

وی اضافه کرد: به دلیل همکاری خوب مردم روستای دستگرد، برای این روستا طرح هادی خوبی تهیه شده و واجدان شرایط می توانند با حداقل هزینه صاحب زمین شده و با استفاده از وام مسکن روستایی خانه خود را بسازند.

فرماندار بیرجند تاکید کرد: اینکه کسی فکر کند که می توان زمین را از دولت گرفت و آن را فروخت فکر عبثی است و اگر کسی اقدام به چنین امری کند ضمن اینکه زمین از وی پس گرفته شده جریمه نیز می شود.

قاسم زاده نداف خاطرنشان کرد: با اقدامات و تدبیری که اندیشیده شده هیچ فرد دارای شرایطی بدون مسکن در روستای دستگرد نمی ماند.

با حاشیه نشینی برخورد جدی صورت می گیرد

وی با اشاره به عزم جدی مسئولان استان برای جلوگیری از معظل حاشیه نشینی نیز بیان داشت: تا کنون هیچ خانه مسکونی و یا حتی حصاری که در آن احشام بوده در راستای جلوگیری از حاشیه نشینی تخریب نشده بلکه آنچه تخریب شده فقط چهاردیواری هایی بوده که خارج از محدوده طرح هادی، در زمین های کشاورزی و بدون ضابطه ساخته شده و با حکم دستگاه قضایی تخریب شدند.

قاسم زاده نداف ادامه داد: کسانی که به صورت غیرقانونی زمین های مزروعی را به مردم فروخته باید پاسخگو بوده و در غیر این صورت برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.

فرماندار بیرجند در خصوص کسانی که چهاردیواری های غیر مجاز آنها تخریب شده و فاقد شرایط دریافت زمین هستند، تصریح کرد: این افراد یک ماه فرصت دارند تا نسبت به جمع آوری مصالح ساختمانی خود در اراضی تخریب شده اقدام کرده که در غیر این صورت مصالح آنها توسط دستگاه های ذی ربط جمع آوری و به مکانی دیگر انتقال داده می شود.

قاسم زاده نداف اضافه کرد: کاربری تمامی زمین ها داخل و خارج شهر تعریف شده است و ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی جرم محسوب شده و دولت موظف به حفظ و صیانت از زمین های مزروعی و زمین های ملی است.

وی به خدمات خالصانه دولت به مردم اشاره کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی مردم به قدری عزیز هستند که مسئولان به سراغ آنها می آیند و مشکلات آنها را بررسی می کنند.

وی در راستای آب انبارهای قدیمی روستای دستگرد نیز بیان داشت: دهیار روستا باید نظر کارشناسی میراث فرهنگی و کمیته فنی فرمانداری را در راستای آنها تهیه و ارائه کند و آب انبارهایی که مالک شخصی نیز دارد باید مالک وضعت آنها را مشخص و از حالت متروکه بودن فعلی خارج شود.

فرماندار بیرجند با اشاره به مشکل ایاب و ذهاب مردم این روستا نیز با اعطای وام خوداشتغالی برای خرید اتوبوس توسط یکی از ساکنان این روستا موافقت کرد تا وی ضمن خرید اتوبوس نسبت به ارائه خدمات ایاب ذهاب با نرخ 300 تومان برای هر نفر اقدام کند.

11 روستای بیرجند گازرسانی می شود

وی خطاب به کسانی که خارج از طرح هادی اقدام به ساخت مسکن کرده بودند نیز گفت: این افراد در صورتی که مسکن آنها در محدوده اضافه شده به طرح هادی روستا قرار نگیرد به مدت یک ماه مهلت دارند تا با مراجعه به فرمانداری زمین و تسهیلات دریافت و پس از ساخت زمین خود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به تخلیه خانه قبلی اقدام کنند.

قاسم زاده نداف همچنین قول مساعد داد در نخستین اعتبار اختصاصی ویژه مساجد برای شهرستان بیرجند مبلغ 100 میلیون ریال برای ساخت مسجد روستای دستگرد در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به خواسته مردم نسبت به گازرسانی به روستا گفت: طرح گازرسانی به 11 روستای بیرجند به مشاور داده شده که امید است تا پایان سال آینده مردم روستای دستگرد از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.