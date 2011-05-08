حداد عادل نمایه "خلیج فارس" را رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر اعضای این کمیسیون را همراهی می کرد، نرم افزار نمایه خلیج فارس پس از ارائه گزارشی از محتوا و چگونگی عملکرد آن توسط حداد عادل رونمایی شد.

محمدرضا کاشانی، مسئول تدوین این نرم افزار با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به 110 نرم افزار در نهاد کتابخانه های عمومی تهیه شده است، عنوان کرد: یکی از نرم افزارهایی که به طور ویژه در نمایشگاه رونمایی شده است "خلیج فارس" است که برای تسهیل در کار پژوهشگران تدوین شده است.

وی ادامه داد: این نرم افزار، نحوه کارکرد و اجرای ساده ای دارد تا به راحتی مورد استفاده کابران قرار گیرد.

کاشانی با اشاره به اینکه 900 مقاله در این نرم افزار موجود است، توضیح داد: این مقالات به طور تمام متن و با امکان جستجوی پیشرفته در نرم افزار آورده شده اند که مباحثی از تاریخ، جغرافیا، مسائل حقوقی مربوط با خیلج فارس، موسیقی و ... را شامل می شود.

این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: اهمیت هویتی خلیج فارس مهم‌ترین دلیل بود که چنین نرم افزاری شکل بگیرد.

در ادامه این مراسم که با تاخیری بیش از یک ساعت آغاز شده بود و تنها نیم ساعت طول کشید، حداد عادل سوالاتی را درباره نرم افزار نمایه "خلیج فارس" مطرح کرد و همچنین با ارائه کلیدواژه هایی به جستجوی مطالب موردنظر در این نرم‌افزار پرداخت.

این لوح فشرده که شامل مقالات موضوعی درباره خلیج فارس است در غرفه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل، منصور واعظی دبیر کل و جمعی از مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه رونمایی خواهد شد.

در این نمایه مجموعه‌ای از دیدگاه‌های مسئولان عالی‌‎رتبه کشور درباره خلیج فارس، تاریخچه داستان‌های مرتبط با خلیج فارس، تاریخ گزیده‌ای از خلیج فارس از عصر باستان ایران تا به امروز، رویداد‌های مهمی که در خلیج فارس رخ داده، شرایط جغرافیایی و فرهنگی خلیج فارس، موقعیت استراتژیک و نظامی خلیج فارس، موجودات و آبزیان این خلیج جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در ادامه گزارشی از طرح سیر مطالعاتی جامع جوانان در رده سنی 14 تا 30 سال توسط مجدالدین معلمی، مدیرکل امورفرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه خواهد شد.