200 هزار مترمربع فرش دستباف در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار عصر یکشنبه در اختتامیه دوره به بافی فرش استان با اشاره به اینکه 90 درصد فرش تولیدی استان صادر می شود، اظهارداشت:سال گذشته حدود 180 هزار متر مربع از فرش های تولیدی استان به کشورهای اروپایی صادر شده است.

وی ارزش ریالی این میزان صادرات را 22 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: فرش خراسان جنوبی بازار خوبی را در بیشتر کشورهای اروپایی دارد و بسیاری از تولید کنندگان در واقع صادر کننده این کالا هستند.

میرشکار درباره تسهیلات ارائه شده به بافندگان فرش استان افزود: 350 نفر از بافندگان خانگی از تسهیلات 10 میلیون ریالی بانک کشاورزی بهره مند شده اند.

به گفته این مسئول 270 نفر از بافندگان نیز از مزایای بیمه قالی بافی برخوردار شده اند که سهم پرداختی بافندگان فقط 7 درصدو سهم دولت 20 درصد بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی تعداد مجوزهای صادر شده برای بافندگان خانگی را چهار هزار مورد عنوان کرد و افزود:20 دوره آموزشی با ظرفیت 324 هزار نفر ساعت برای 800 نفر از بافندگان برگزار شده است.

وی اهداف برگزاری این دوره ها را افزایش کیفیت وکمیت فرش دستباف استان وتشویق قالیبافان به تولید فرش های صادراتی ومورد سلیقه بازار و ارتقای سطح اطلاعات قالیبافان در بهداشت فردی وکارگاهی وحقوق اجتماعی خود عنوان کرد.

میرشکار اظهار داشت: آشنایی با مواد اولیه مرغوب، آشنایی با بافت و نقشه خوانی فرش، شناخت معایب فرش و نحوه پیشگیری و اصلاح آن،آشنایی با طرح ها، رنگ ها و نقشه های فرش منطقه را از جمله سرفصل های آموزشی این دوره به بافی بوده است.