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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

گردهمایی شوراهای پاکدشت برگزار شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستای پاکدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، این گردهمایی عصر یکشنبه با حضور مقبلی فرماندار، فدایی مدیر کل سیاسی وانتخابات استانداری تهران، لزومی امام جمعه شهرستان، شهرداران  واعضاء شوراهای شهر و روستا و دهیاران، در دانشگاه پردیس ابوریحان برگزار شد.

در این همایش، مقبلی در سخنانی ضمن تبریک به مناسبت روز شوراها، در سخنانی گفت: انتخابات شوراها، آخرین حلقه از جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است و شوراها  را تجلی مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی شوراها را حلقه های ارتباطی بین مردم، مسئولان و کارگزاران نظام ذکر نمود که تشکیل آنها، علاوه بر مبنای عقلی و شرعی، مبنای قانونی نیز یافته است.

در ادامه فرماندارپاکدشت با اشاره به اهمیت شورا و مشورت در قرآن و جامعه اسلامی گفت: شوراهای اسلامی در هر سه دوره بر اساس توانمندیهای خود برای عمران، آبادانی و زیباسازی شهر تلاش کرده اند، ولی با این حال، باز هم کارهای زیادی باقی مانده تا انجام گیرد که در این راه مشارکت و همدلی مردم نیاز اساسی است.

وی با بیان اینکه مسئولیت در حکومت اسلامی خطیر و تعهدآور است افزود: مسئول باید با تمام وجود به مردم خدمت کند و مردم هم قدر زحمتکشان را بدانند و آنان را در اجرای کارها یاری کنند.

مقبلی با بیان گوشه هایی از خدمات دولت در پاکدشت افزود: اختصاص میلیاردها ریال به اتمام طرحهای نیمه تمام، واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تا ماههای آینده، بهسازی  راههای روستایی را بخشی از فعالیتهای دولت نهم و دهم در شهرستان دانست.

کد مطلب 1307236

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