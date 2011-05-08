تدوین دوره کارورزی داروخانه از مشکلات دارویی می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جلالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو درکرج افزود: رشته داروسازی بخشی از علوم پزشکی است که اهمیت فراوانی در زمینه پزشکی دارد.

وی ادامه داد: اهمیت این رشته از آن رو است که رشته یادشده در زمینه تولید و ساخت دارو، بررسی وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و میزان تاثیر دارو در سلامت جامعه و کم کردن بحرانهای بیماری زا نقش ایفا می کند.

این مسئول عنوان کرد: در چنین شرایطی تدوین دوره کارورزی داروخانه برای دانشجویان رشته های پزشکی ضروری است و باید به این اهمیت به بهترین نحو واقف باشیم.

در بسیاری از مواقع علت ناموفق شیوه مداوا به دارو مربوط می شود

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع، علت ناموفق شیوه مداوای یک بیمار به دارو مربوط می شود که این امر، اهمیت مبحث دارو را بیش از پیش آشکار می کند.

جلالی گفت: کیفیت دارو، انتخاب نوع دارو و نحوه استفاده از دارو ( به این معنا که بیمار، دارو را با چه مواد غذایی یا داروهای دیگر استفاده می کند) می تواند اثر دارو را تضعیف کند.

این مسئول افزود: وظیفه یک داروساز است که علت را تشخیص دهد و در این زمینه پزشک معالج را راهنمایی کند.

وی یادآور شد: رشته داروسازی به شناخت ماده موثر، فرموله کردن این ماده و بررسی اثرات دارو بر بدن بیمار می پردازد.

آشنایی بیش از پیش دانشجویان رشته های پزشکی با داروها ضرورت دارد

جلالی اضافه کرد: آشنایی بیش از پیش دانشجویان رشته های پزشکی با داروها ضرورت دارد و در این صورت، می توان گامهای بهتری در این زمینه برداشت که این امر بسیار حائز اهمیت است.

معاونان غذا و دارو، درمان و مسئولان سازمانهای بیمه گر و نماینده سازمان نظام پزشکی در نشست یادشده حضور داشتند.

پس از تبادل نظر مقرر شد که دبیرخانه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در کنار بررسی نسخ فرهنگ سازی عمومی، اطلاع رسانی را نیز جزو دستور کار خود قرار دهد.

در عین حال طی نشست یادشده بر بررسی نسخ پزشکان استان البرز و اتخاذ تدابیری برای بهبود وضعیت با توجه به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی "مقاومت به داروهای ضد میکروبی و گسترش جهانی آن" تاکید شد.