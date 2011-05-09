به گزارش خبرگزاری مهر، اگر چه امروزه در رابطه با رشد و پیشرفت، اعتماد بسیاری به کامپیوترها و امکانات تکنولوژیک وجود دارد اما همزمان می‌توان نگرانیهای بسیاری را نیز در مورد تخریب محیط زیست به واسطه استفاده از اتومبیلها، بازیهای ویدئویی و گوشیهای تلفن مشاهده کرد.

اندرو فینبرگ یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان انتقادی است که به موضوع تکنولوژی در جهان امروز توجهی ویژه دارد. وی که در سنت مارکوزه و مکتب فرانکفورت به تأمل می‌پردازد در بیش از سی سال گذشته به بحث و بررسی درباره تکنولوژی اشتغال داشته است.

کتاب حاضر در واقع به معرفی آراء و اندیشه‌های فرینبرگ در خلال گفتگویی مفصل میان کیرکپاتریک اختصاص دارد که دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون جامعه‌شناسی، سیاست، مطالعات فرهنگی و نظریه رسانه نیز در کانون توجه خود قرار می‌دهد.

گریم کیرکپاتریک مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه منچستر انگلستان است که تاکنون آثاری چون "ماتریالیسم تاریخی و تکامل اجتماعی" (2002)، "تکنولوژی انتقادی" (2004) و "تکنولوژی و قدرت اجتماعی" (2008) از وی منتشر شده است.