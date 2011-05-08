شوراها باید به ترویج و تقویت فرهنگ عمومی و قانونمداری توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، علی اکبر فدایی عصر یکشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستای پاکدشت افزود: شوراها در امر توسعه، نقش کلیدی دارند و در قوانین ملی و عادی به این وظیفه و مأموریت، توجه ویژه ای شده و امروزه که در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی در سطح کشور هستیم، توجه به نقش و جایگاه این نهاد، بسیار تعیین کننده می باشد.

وی تأکید کرد: شوراها مظهر مشارکت مردمی و مصداق بارز مردم سالاری دینی هستند که با انتخاب و اعتماد مردم، عرصه خدمتگزاری را تصاحب می کنند و نقش به سزایی در توسعه محلی و منطقه ای می توانند ایفا کنند.

شوراها باید در عرصه توسعه پایدار مشارکت مؤثری داشته باشند

فدایی با تأکید بر این که شوراها باید در عرصه توسعه پایدار مشارکت مؤثری داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر بسترهای لازم برای فعالیت شوراها به خوبی فراهم است و به برکت جمهوری اسلامی، به ویژه در دولت های نهم و دهم، گامهای بلندی در مسیر توسعه شهرها و روستاها برداشته شده و زیر ساختهای مناسبی در مناطق و نواحی مختلف استان فراهم شده که با اولویت بندی نیازها و مسائل جدید و متنوع، باید این مسیر را تداوم بخشید.

مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری تهران در ادامه، شوراها را به انسجام و پرهیز از مسائل جناحی و سیاسی دعوت کرد و در این زمینه افزود: محور حرکت شوراها باید هماهنگی و وحدت و همدلی باشد تا با پرهیز از مسائلی سیاسی و جناحی بر مدار قانون و قانونمداری حرکت کنند و در جهت رفع محرومیت ها و رفع مشکلات بکوشند و با پیگیری خواسته های مردم، امانتدار آرای آنها باشند و از اختلاف و تنازع که مانع جدی توسعه است، پرهیز کنند.

شوراها در جهت کاهش مشکلات مردم، با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشند

وی گفت: انتظار ما از شوراها این است که با نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت کاهش مشکلات مردم، با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشند و در راستای تثبیت جمعیت شهری و روستایی و فعالیت در عرصه تولید و اشتغالزایی، بیش از گذشته فعالیت کنند و توجه به مشاغل خانگی و توسعه تعاونی ها راکه از جمله برنامه های دولت جهت افزایش درآمد خانوارهاست، جزو دغدغه ها و اولویت های خود بدانند.

این مسئول، ترویج فرهنگ عمومی و قانونمداری را از کلیدی ترین اولویت ها و دغدغه های شوراها ذکر کرد و در این خصوص ادامه داد: شوراها باید به ترویج و تقویت فرهنگ عمومی به ویژه قانونمداری توجه کنند و با پرهیز از قانون گریزی در جهت گسترش اخلاق عمومی و رفع اختلافات و تنش های اجتماعی و محلی تلاش کنند.

در پایان این مراسم با اهداء هدایا ولوح سپاس، ازشوراهای روستا و دهیاران نمونه تقدیر به عمل آمد.