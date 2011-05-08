بازیگوشی کودکانه مرکز ضایعات کاغذ را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگوشی و شیطنت کودکان موجب شد تا مرکز ضایعات کاغذی خیابان شهرزاد طعمه حریق شود.

بر اساس این گزارش، نگهبان محل جمع آوری ضایعات کاغذی با دیدن دود که از این محل به آسمان می‌رفت بی‌درنگ با سامانه 125 تماس گرفت و درخواست کمک کرد و آتش‌نشانان با استفاده از لوله‌های آبرسان شعله‌های آتش را که در حال سرایت به اتاقک نزدیک محل آتش‌سوزی بود به سرعت خاموش کردند.

آتش‌نشانان همچنین با ارائه تذکرات ایمنی به مالک محل برای انتقال ضایعات به نقطه‌ای دور از دسترس کودکان، به ماموریت خود پایان دادند.