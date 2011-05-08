  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۰۲

بازیگوشی کودکانه مرکز ضایعات کاغذ را به آتش کشید

بازیگوشی کودکانه مرکز ضایعات کاغذ را به آتش کشید

بازیگوشی و شیطنت کودکان حادثه ساز شد و ضایعات کاغذ انباشته شده را به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگوشی و شیطنت کودکان موجب شد تا مرکز ضایعات کاغذی خیابان شهرزاد طعمه حریق شود.

بر اساس این گزارش، نگهبان محل جمع آوری ضایعات کاغذی با دیدن دود که از این محل به آسمان می‌رفت بی‌درنگ با سامانه 125 تماس گرفت و درخواست کمک کرد و آتش‌نشانان با استفاده از لوله‌های آبرسان شعله‌های آتش را که در حال سرایت به اتاقک نزدیک محل آتش‌سوزی بود به سرعت خاموش کردند.

آتش‌نشانان همچنین با ارائه تذکرات ایمنی به مالک محل برای انتقال ضایعات به نقطه‌ای دور از دسترس کودکان، به ماموریت خود پایان دادند.

کد مطلب 1307249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها