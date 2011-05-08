باراک: منتظر رفتن بشار اسد هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این خصوص در گفتگو با کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد نظام بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است.

وی همچنین ادعا کرد: مؤلفه های اعتماد متقابل میان حکومت و مردم در سوریه از بین رفته است.



باراک در ادامه گفتگو با تلویزیون اسرائیل به رویدادهای اخیر خاورمیانه و سقوط رژیمهای مبارک در مصر و بن‌علی در تونس اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر خاورمیانه افق مه‌آلودی در برابر اسرائیل گشود.



وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشان دهنده نگرانی شدید از تحولات منطقه به ویژه پس از سرنگونی رژیمهای همسو با این رژیم است، بر حمایتهای نامحدود آمریکا از این رژیم نامشروع تاکید کرد و در عین حال مدعی شد : آنچه مسلم است این است که با اعتماد به نفس کامل و با تحکیم روابط سنتی خود با آمریکا در برابر طوفانهای ویرانگری که بخشهای وسیعی از خاورمیانه را زیر و رو کرده است، ایستادگی کنیم.



"معین مناع" کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در بخش دیگری از برنامه العین الاسرائیلیه (ازنگاه رسانه های اسرائیل) شبکه خبری العالم، تصریح کرد: تحولات اخیر خاورمیانه بدون شک بر منافع راهبردی، نظامی و امنیتی اسرائیل تاثیر گذار خواهد بود.این تحولات صهیونیست‌ها را بشدت نگران کرده است.



معین مناع ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را که گفته بود "با اعتماد بنفس کامل در برابر طوفانهای خاورمیانه ایستادگی می کنیم" را تکذیب کرد و گفت: صهیونیستها خود به درستی می دانند که بدون حمایت نظامی آمریکا و اروپا قادر نیستند اسرائیل را از خطر زوال نجات دهند.