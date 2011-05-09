دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 90 سال نظارت بیشتر بر برنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در بخش علوم پزشکی است و با ضعف در این بخش مقابله می شود.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد در بخشی از عرصه های بالینی با ضعف مواجه است و البته بخشهایی از دولتی ها نیز که در مواقعی اخطار دریافت می کنند، دچار ضعف بالینی بوده و باید آن را برطرف کند.

وی گفت: براساس برنامه بازبینی عرصه های بالینی، تمامی دانشگاهها به صورت دوره ای بازدید می شوند که دانشگاه آزاد هم در این بخش مورد توجه قرار دارد و در حال حاضر هم یک عرصه بالینی از این دانشگاه به دلیل کافی نبودن شرایط نتوانست اعتبار لازم را دریافت کند.

ضیایی یادآور شد: البته این بازدیدها شامل دانشگاههای علوم پزشکی دولتی هم می شود که در این زمینه دو بخش بالینی در دو دانشگاه علوم پزشکی اخطار گرفته اند و در فرصت 6 ماهه باید شرایط خود را ترمیم کنند.