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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۱

ضیایی به مهر خبر داد:

ایجاد واحد نظارت بر دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد/ اخطار به دو دانشگاه

ایجاد واحد نظارت بر دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد/ اخطار به دو دانشگاه

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه نظارتی بر دانشگاههای علوم پزشکی یادآور شد: واحد مخصوص نظارت بر دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می شود.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 90 سال نظارت بیشتر بر برنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در بخش علوم پزشکی است و با ضعف در این بخش مقابله می شود. 

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد در بخشی از عرصه های بالینی با ضعف مواجه است و البته بخشهایی از دولتی ها نیز که در مواقعی اخطار دریافت می کنند، دچار ضعف بالینی بوده و باید آن را برطرف کند. 

وی گفت: براساس برنامه بازبینی عرصه های بالینی، تمامی دانشگاهها به صورت دوره ای بازدید می شوند که دانشگاه آزاد هم در این بخش مورد توجه قرار دارد و در حال حاضر هم یک عرصه بالینی از این دانشگاه به دلیل کافی نبودن شرایط نتوانست اعتبار لازم را دریافت کند.

ضیایی یادآور شد: البته این بازدیدها شامل دانشگاههای علوم پزشکی دولتی هم می شود که در این زمینه دو بخش بالینی در دو دانشگاه علوم پزشکی اخطار گرفته اند و در فرصت 6 ماهه باید شرایط خود را ترمیم کنند.

کد مطلب 1307260

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