حضور استادان برجسته ایران و تاجیکستان در همایش بین المللی زادروز فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جمال بیگ بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه اعضای ستادی همایش بین المللی زادروز فردوسی شاعری برای همه هزاره ها افزود: از آنجا که حکیم ابولقاسم فردوسی از ستاره های درخشان ادب است و جایگاه قابل توجهی در ادبیات دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور سعی ما برآن است که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی برنامه ی بسیار منسجم و در خور شان داشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: در همین راستا از استادان برجسته کشور همچون آقایان علی مجتهد شبستری)دبیر کل همایش)، کزازی، ندوشن اسلامی و جنیدی دعوت شده تا حضور موثری در این همایش داشته باشند.

بیگ بیان کرد: آقایان کوپال، مهرکی، محقق و کاکاوند از دیگر اساتیدی هستند که از آنها دعوت به عمل آمده که ضمن سخنرانی حضور م‍وثری در این همایش داشته باشند.

اساتیدی از تاجیکستان و کشورهای فارسی زبان نیز حضور دارند

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته از سوی فرهنگستان ادب فارسی، اساتیدی از کشور تاجیکستان و کشورهای فارسی زبان نیز در این برنامه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

غلامرضا احمدی بنی دبیر اجرایی همایش بین المللی زادروز فردوسی شاعری برای همه هزاره ها نیز افزود: از مصوبات این جلسه بخش موسیقی آن بود که با دعوتی که از استاد کیوان ساکت موسیقیدان پرتلاش عرصه موسیقی به عمل آمد، وی به تک نواز ی تار خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: بخش جمعی موسیقی را گروه خورشید به سرپرستی اهورا پارسا با اجرای قطعاتی از اشعار شاهنامه فردوسی برعهده خواهند داشت همچنین در بخش نقالی نیز یکی از بانوان نقال به شاهنامه خوانی خواهد پرداخت.

نشست خبری در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود

این مسئول از برگزاری نشستی خبری در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه جاری و با حضور خبرنگاران و دست اندرکاران این همایش خبر داد.

وی یادآور شد: حسین امیدیان معاون فرهنگی،اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج، پورمظاهری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر، آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و قره داغی مدیرکل حوزه هنری در این نشست خبری حضور دارند.

این مسئول اضافه کرد: این نشت در ساعت 13 بیستم اردیبشهت ماه جاری در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی واقع در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می شود.

وی در پایان دومین جلسه نشست اعضای ستادی همایش بین المللی زادروز فردوسی خاطرنشان کرد که امیدواریم خبرنگاران با حضور موثر خود ما را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری کنند.

دومین جلسه ستاد در دبیرخانه این همایش و با حضور دبیرکل همایش و دبیر هماهنگی و اجرایی واعضای اصلی ستاد برگزار شد.