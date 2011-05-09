به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی سی‌امین نمایشگاه کتاب کوالالامپور عصر روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه در سرای بین الملل بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌لمللی کتاب تهران برگزار شد.

در این نشست که به همت آژانس ادبی حوا برگزار شد، سیدعلی کاشفی خوانساری در ابتدا با اشاره به نقش آژانس‌های ادبی در چرخه نشر جهانی گفت: در چرخه نشر جهانی نهادهایی هستند که در بحث بازاریابی و خرید و فروش امتیاز ترجمه و چاپ کتاب‌های در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. این نهادها نمایندگی تعدادی از ناشران، نویسندگان و تصویرگران را برعهده گرفته و برای معرفی آثارشان در عرصه‌های جهانی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: لزوم توجه به حلقه‌های واسط نشر باعث شد که آژانس ادبی حوا از سال 88 و با مجوز رسمی وزارت ارشاد مشغول به فعالیت شود که تاکنون شرکت در 10 نمایشگاه بین‌المللی و فروش امتیاز ترجمه کتاب‌های مختلف ایرانی به ناشران بین‌المللی را در پرونده خود ثبت کرده است. همچنین امتیاز چندین کتاب شاخص از جمله دایره‌المعارف قرآن برای کودکان نیز از سوی یک ناشر خارجی خریداری شده که این دایره المعارف به زودی در ایران منتشر می‌شود.

این نویسنده در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره حضورش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوالالامپور توضیح داد: گرچه مالزی سابقه فرهنگی بلندمدتی ندارد، ولی نمایشگاه کتابش 30 دوره است که برگزار می‌شود و این نشان از اهمیت بحث فرهنگی و ادبیات برای آنهاست.

کاشفی افزود: مالزی در کنار نمایشگاه بین‌المللی کتاب یک نمایشگاه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان نیز دارد که در سال 89 نخستین دوره آن برگزار شد و امسال هم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوالالامپور سهم قابل توجهی از آثار را به خود اختصاص داده بود.

مدیر آژانس ادبی حوا اشاره کرد: ما دو نوع بازار جهانی برای ادبیات کشورمان داریم که یکی از آنها بازارهای جدی و اقتصادی‌تر همچون فرنکفورتٰ لندن و بولونیا است که اتفاقا برای حضور در آنها چندان دست پر نیستیم و فروش تضمین‌شده‌ای انتظار ما را نمی کشد، ولی در نمایشگاه‌های محلی و کشورهای نزدیک‌تر همچون مالزی زمینه معرفی کتاب‌هایمان بیشتر فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه در کشوری چون مالزی نگاه تحسین‌برانگیزی نسبت به ادبیات ایران وجود دارد، تاکید کرد: آنها ادبیات ما را تحسین می‌کنند، تصویرگری کتاب‌هایمان را می‌پسندند و جوایز بین‌المللی کتاب‌هایمان برایشان مهم است و همه اینها باعث می‌شود بتوان در چنین بازاری حضور فعال داشت.

کاشفی در پایان عنوان کرد: در مالزی همچون خیلی از کشورها موسسه‌ای به نام "ترجمان" فعالیت می‌کند که از ترجمه آثارشان به زبان‌های مختلف حمایت می‌کند و جای چنین موسسه‌ای در کشور ما خالی است.