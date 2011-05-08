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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:

یک هزار بازنشسته کشوری به عمره اعزام می شوند

یک هزار بازنشسته کشوری به عمره اعزام می شوند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از اعزام یک هزار بازنشسته با حمایت دولت به عمره مفرده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اعلام این مطلب گفت: سال گذشته روز بیست و پنجم ذی‌الحجه در مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان دکتر احمدی نژاد به پاس قدردانی از جامعه بازنشستگان دستور تامین اعتبار هزینه سفر عمره یک هزار نفر از بازنشستگان کشوری به عمره مفرده را صادر کرد که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر وزیر رفاه و تامین اجتماعی و هماهنگی‌های لازم با سازمان حج و زیارت این شرایط برای سال جاری فراهم شد.

وی با اشاره به این که بخشی از کمک هزینه سفر زیارتی بازنشستگان به عمره مفرده را دولت پرداخت می‌کند، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری نیز بخش دیگری از هزینه‌های عمره یک هزار بازنشسته را پرداخت خواهد کرد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امسال در قالب چند کاروان بازنشستگان به خانه خدا مشرف خواهند شد.

عطاریان گفت: خوشبخانه با همکاری و مساعدت مدیریت سازمان حج و زیارت قرار است، بازنشستگان در قالب کاروان‌های مختلف در موعد مقرر به سرزمین وحی اعزام شوند که اولین گروه تیرماه سال جاری به مکه مکرمه مشرف خواهند شد.

به گفته عطاریان، گسترش برنامه‌های فرهنگی به ویژه سفرهای زیارتی و سیاحتی برای بازنشستگان و حمایت ویژه دولت جملگی بیانگر آن است که بازنشستگان در نگاه رییس جمهور از جایگاه و منزلت بالایی برخوردارند.

 

کد مطلب 1307264

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