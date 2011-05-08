همکاری منطقه آزاد ارس و موزه برلین برای توسعه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی نجف‌زاده در نشست رئیس بخش فسیل‌شناسی موزه برلین گفت: برای همکاری‌های مشترک علمی برای معرفی پدیده‌های نادر زمین‌شناسی ارس تفاهم‌نامه‌ای مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد برای بررسی این پدیده‌ها منعقد شده است.

نجف‌زاده تصریح کرد: همچنین پیرو بازدید دکتر دیتر کورن رئیس بخش فسیل‌شناسی موزه برلین از ذخایر طبیعی و فسیلی ارس مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای مشترک برای راه‌اندازی موزه فسیل در منطقه آزاد ارس منعقد شود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس، در خصوص همکاری مشترک با مراکز علمی و زیست‌شناسی برای برگزاری ژئوتور و راه‌اندازی موزه فسیل در ارس گفت: سازمان منطقه آزاد ارس در راستای شناساندن طبیعت زیبا و ذخایر طبیعی و زیست بوم آن آماده هرگونه همکاری در راستای گسترش صنعت گردشگری ژئوتور دانشجویان و اساتید زیست‌شناسی از سراسر جهان است.

وی هدف از این دیدار را بررسی توالی‌های رسوبی پرمین ـ تریاس (دوره‌های زمین‌شناسی)در محدوده منطقه آزاد ارس اعلام کرد.

وی تصریح کرد: طبق مکاتبات بین قرار است، همایش معرفی مطالعات موزه زمین‌شناسی برلین در خصوص توالی‌های رسوبی موجود در ارس در سال 2013برگزار شود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از حضور هارت‌مور اِشِر و پروفسور شفیعا در ارس طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: این افراد به عنوان کارشناسان یونسکو از اوایل خردادماه برای بررسی ژئوپارک ارس در منطقه خواهند بود.

رئیس بخش فسیل‌شناسی موزه برلین نیز آمادگی این مرکز را برای همکاری با منطقه آزاد ارس ابراز داشت.

دیتر کورن ظرفیت ها و توانمدی‌های زیستی و فسیلی ارس را برای برگزاری ژئوتورهای دانشجویی و تحقیقاتی مناسب دانست و گفت: این ظرفیت‌ها زمینه‌های خوبی برای توسعه صنعت گردشگری و توریسم همچنین اردوهای تحقیقاتی و شناساندن زیبایی‌های این منطقه است.

وی عملکرد منطقه آزاد ارس را برای شناسایی ارزش‌های زیست‌شناسی، توسعه و نشر ذخایر آن را امیدوار کننده دانست.