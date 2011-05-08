به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد علی بختیاری یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گشت خودرویی یگان امداد این فرماندهی، هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی پژو پارس مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از صندوق عقب خودروی مذکور، تعداد یک‌هزار و 100 قطعه ال.ان.بی مربوط به دریافت ماهواره را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت: در این رابطه خودرو توقیف و راننده آن به نام "مهران_ ن" 28 ساله دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات صورت گرفته ضمن قبول مسئولیت قطعات کشف شده اقرار کرد که این قطعات را برای توزیع در بین شهروندان از استان‌های غربی کشور وارد استان اصفهان کرده است.

بختیاری ادامه داد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.