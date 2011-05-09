به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم یکی از نیرومندترین و مهمترین اشکال فرهنگ عامه محسوب می‌شود که می‌تواند مسائل بسیاری را در رابطه با ایمان و موضوعات فلسفی در خود داشته باشد.

پنجمین همایش سالانه "ایمان، فیلم و فلسفه" با موضوع "ایمان، ​​فلسفه و رمز و راز در فیلم" امسال به بررسی ژانر معمایی در فیلم اختصاص دارد که باوجود قدمت آن، یکی از محبوبترین فرمهای روایت در جهان معاصر محسوب می‌شود تا آنجا که حتی در این رابطه به عنوان مثال می‌توان به فیلمهای قدیمی‌ای چون شرلوک هلمز (1903) اشاره کرد.

معما و رمز و راز و معرفت‌شناسی، رمز و راز و فلسفه اخلاقی یا فلسفه سیاسی، رمز و راز و و ایمان، رمز و راز و علم، استفاده و سوء استفاده از تاریخ و معماهای گشوده در مقابل معماهای حل ناشده برخی از موضوعاتی خواهند بود که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.