وزارت خارجه نباید در برابر حوادث منطقه رویکرد منفعلانه نشان دهد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، از فراخواندن وزیر امور خارجه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: باتوجه به فعال نبودن وزارت خارجه در قبال بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، وزیر امور خارجه برای ارائه توضیحاتی در خصوص آنچه که وی آنرا راکد بودن این وزارتخانه خواند به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فراخوانده شد.

وی خاطرنشان کرد: دکتر صالحی برای اخذ رای اعتماد از مجلس، فعالیت "پویا" و "به روز" وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماتیک را از رئوس برنامه های خود در این وزارت خانه عنوان کرده بود، اما با توجه به تحولات منطقه، وزارت امور خارجه به یک وزارتخانه راکد و بلکه تعطیل مبدل شده است.

انتقاد نماینده کرج و طرح سئوال از وزیر امور خارجه

این نماینده مجلس اضافه کرد: از زمان به روی کارآمدن دکتر صالحی، ما هیچ آثاری از دیپلماسی حتی در میان کشورهای دوست و کشورهایی که با ما حالت تخاصم ندارند، مشاهده نکرده ایم؛ پیش از این در چنین مواقعی، کل وزارت خارجه اعم از شخص وزیر و معاونانش با سفر به کشورهای دیگر و حضور در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی، یک دیپلماسی پویا و فعال نشان می دادند که متاسفانه در حال حاضر دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران دچار رکود شده است.

وی با بیان اینکه: چنین رکودی در طول دوران وزارت خارجه جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است، تصریح کرد: حتی در زمان جنگ هم اینگونه نبود؛ وزارت خارجه در حال حاضر با مواضع انفعالی خود در راستای اهداف دیپلماتیک و منافع ملی کشور حرکت نمی کند، و این برخلاف نظراتی است که آقای وزیر در برنامه هایش برای کسب رای اعتماد از مجلس اعلام کرده است.

عزیز اکبریان همچنین گفت: ممکن است بعضی ها بگویند، آمریکا، صحنه گردان تحولات منطقه است وما باید بنشینیم و نظاره گر باشیم! ولی باید گفت که این ها برای کشور ما تعیین کننده روابط دیپلماتیک نیستند.

وی تاکید کرد: منافع ملی، استراتژی و سیاست خارجی و داخلی کشور را شخص مقام معظم رهبری تبیین می کنند؛ بنابراین همه باید در راستای سیاستهای ایشان حرکت کنیم و امور خارجه هم از این امر مستثنی نیست.

وزارت خارجه تابع نظرات رهبری باشد

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری، از تحولات منطقه به بیداری اسلامی یاد کردند که این روند، قابل برگشت به عقب نیست؛ حال شاید بعضی ها در دولت و خارج از دولت نظراتی داشته باشند ولی وزارت امور خارجه باید تابع نظرات مقام معظم رهبری و تابع قوانین باشد نه اینکه خدایی نکرده این وزارت خانه حساس و مهم دیکته افرادی را بنویسد و اجرا کند که هیچ جایگاهی هم در نظام ندارند.

اکبریان با بیان اینکه نظرات نمایندگان مجلس، نظرات و مطالبات مردم است، تاکید کرد: مردمی که با ما ارتباط دارند می پرسند که وزارت خارجه چرا در قبال بسیاری از تحولات و موضع گیری های برخی کشورهای منطقه و عرب موضعی شفاف و قاطع اتخاذ نمی کند.

ایران باید در تحولات منطقه تاثیرگذار باشد

وی افزود: کشور و دستگاه دیپلماسی ما نباید در قبال اتفاقات منطقه و قتل عام هایی که امروز در میان ملتهای منطقه صورت می گیرد منفعل باشد؛ ایران باید در تحولات جهان، آسیا و همسایگان خود تاثیرگذار باشد، کمااینکه در خیلی مناطق با بهره گیری از دیپلماسی فعال و اسلامی خود و در شرایط بسیار دشوارتر از امروز تاثیرات بسیار مثبتی در تحولات داشته ایم.

اکبریان در پایان با بیان اینکه امیدواریم آقای وزیر به خود بیاید، تصریح کرد: اگر شرایط به همین شیوه پیش رفته و دستگاه دیپلماسی کشور سیر کنونی خود را ادامه دهد، قطعا به زودی بحث استیضاح وزیر امور خارجه را در مجلس مطرح خواهیم کرد.