حمله ناتو به انبار مهمات قذافی در الزنتان / انقلابیون با کمبود سلاح روبرو شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "عبدالرحمن" یکی از سخنگویان انقلابیون لیبی در شهر الزنتان گفت: ناتو انبارهای مهمات رژیم قذافی را در 30 کیلومتری جنوب شرقی الزنتان را مورد حمله قرار دادند.

وی افزود: ما صدای انفجارهای ممتد را شنیدیم؛ ما هم اکنون در حال دفن یازده نفری که در نبردهای دیروز الزنتان شهید شدند هستیم.

خبر دیگر از لیبی اینکه تلویزیون ملی این کشور مدعی شد تعدادی از مخالفان در شهر مصراته سلاح های خود را به نیروهای دولتی تسلیم کرده اند.

"عبدالفتاح یونس" رئیس ستاد ارتش ملی لیبی گفت: ایتالیا گامی برای مسلح کردن انقلابیون انجام نداده است؛ ما از مجامع جهانی خواستیم که کمک تسلیحاتی به ما کند، اما تاکنون کمکی به ما نشده است.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به انقلابیون لیبی اعلام کردند نیروهای قذافی با هواپیماهای کوچکی که برای کارهای کشاورزی استفاده می شود اقدام به بمباران انبارهای سوخت مصراته کرده اند که این شهر را وارد بحران بیشتری کرده است.

منابع فوق گفتند نیروهای قذافی در منطقه "سوق التوانسه" در نزدیکی دانشکده نظامی در جنوب شهر مستقر هستند.

همچنین از لیبی خبر به گوش می رسد که گردانهای قذافی به صورت دیوانه وار اقدام به گلوله باران شهر "نالوت "و گذرگاه "وازن" با موشکهای گراد کردند.

در منطقه زاویه الباقول در یفرن انقلابیون، به گردانهای قذافی حمله و نیروهای قذافی را مجبور به عقب نشینی کردند. آنها همچنین حمله گردانهای قذافی را در گذرگاه وازن دفع کردند، اما گردانهای قذافی همچنان در الغزایا در شمال شرق نقطه مرزی مستقر هستند.

درشهر "ککله" انقلابیون به گردانهای قذافی حمله کردند و سه نفر از آنها را به هلاکت رساندند.در "الکفره" در جنوب انقلابیون به اجساد همرزمان خود به وسیله نیروهای قذافی اعدام شده بودند دست یافتند.آثار شکنجه بر بدن آنها نمایان بود.در یفرن ناتو گردانهای قذافی را هدف قرار داد و تعداد زیادی را کشت.