پنجمین همایش مشترک آموزش و پرورش و حوزه علمیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم افزود: این همایش با عنوان نظریه اسلامی علم و دین و دلالت های آن بر برنامه درسی برگزار می شود.



وی با اشاره به بازنگری وتدوین توافق نامه جدید ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه علمیه گفت: در دهمین نشست ستاد همکاری ها در آذر 89، کار گروهی از سوی وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه علمیه مامور بازنگری و تدوین توافق نامه جدید شد که امیدوارم این تفاهم نامه جدید در پنجمین همایش سالانه ستاد به امضای وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه علمیه برسد.



ذوعلم، هدف اصلی برگزاری همایش های آموزش و پرورش را بازخوانی ضرورت همکاری ها، افق های جدید، بررسی اقدامات انجام شده و اتخاذ راهبردهای جدید برای گسترش همکاری ها دانست و افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حضور حوزه در آموزش و پرورش، نقطه عطفی در تعامل آموزش و پرورش با حوزه علمیه و ترسیم کننده‌ی یک خط جدید در جهت فعالیت های این ستاد است.



دبیر ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه به بعد علمی همایش پنجم اشاره کرد و افزود: در این همایش نظریه های علم ودین و دلالت‌های آن در برنامه درسی و تربیتی به عنوان پرسش دائمی حوزه ی آموزش و پرورش مورد بحث قرار خواهد گرفت.



وی با اعلام انتشار برخی کتب، همزمان با برپایی همایش پنجم افزود: اولین ومهم ترین کتابی که در این همایش بعد از چهار سال مطالعه و بررسی ارایه می شود، کتاب 'فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی' است و پس از آن به ترتیب کتاب‌های' کارنامه چهار ساله' حاوی گزارش عملکرد ستاد همکاری‌ها و 'الگوی حضور' در خصوص نگاه و سیره آیت‌الله دکتر بهشتی در نظام تعلیم و تربیت در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.



ذوعلم ادامه داد: همکاری های آموزش و پرورش و حوزه نیاز به استاندارد مشخص، راهبردهای عملیاتی و بیش از همه عزم و اراده ی راسخ از جانب طرفین دارد.



