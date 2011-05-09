تصویب حمایت 200 میلیارد ریالی از بیمه قالیبافان آذربایجان شرقی

یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: هنر صنعت فرش دستبافت به عنوان ارزشمند ترین کالای تولیدی کشور و بالاخص آذربایجان شرقی جایگاه رفیعی در امر توسعه و ارز آوری برای کشور دارد و از ارزش افزوده بالای نیز برخوردار است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از 500 هزار نفر در آذربایجان شرقی در امر فرش دستبافت نیز اظهارداشت: صنعت قالی بافان به عنوان قشر عظم تولیدی در کشور برای توسعه اقتصادی مهم ارزیابی می شود و در این راستا مجلس و دولت برای حل مشکلات این قشر عظیم جامعه تمامی توان خود را به کار گرفته است.

نمانیده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 500 میلیارد تومان نیز در قالب ردیف های حمایتی برای قالیبافان تصویب شده ست و طرح معافیت های گمرکی برای واردات برخی از مواد اولیه، نیز در دست اقدام است که درصورت تصویب اجرا خواهد شد.

یوسف نجفی گفت: اکنون علی رغم کپی برداری های صورت گرفته از طرح ها و نقشه های قالی ایرانی بالاخص فرش دستبافت آذربایجان هنوز بازارهای جهانی میزبان فرش دستبافت ایران هستند و پر اهمیت ترین فرش دستبافت در بازار های بین المللی قالی آذربایجان شرقی است.

وی با تأکید بر اینکه نمی توان میان قالی های بافته شده در شهرستان های آذربایجان شرقی از حیث تنوع، استفاده از مواد مرغوب طبیعی، طرح های اصیل و کیفیت بالا، تفاوتی قائل شد، تصریح کرد: تمامی قالی های بافته شده در استان از هر منطقه مثل هریس، مراغه، عجب شیر، سردرود، مهربان، تبریز و بستان آباد که باشد به نام قالی دستبافت آذربایجان شرقی در جهان مشهور است و برای زنده نگه داشتن این نام باید معیارهای جهانی را نیز در تولید فرش دستبافت در نظر بگیریم.