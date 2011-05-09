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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۶

آرای نیچه بررسی می‌شوند

آرای نیچه بررسی می‌شوند

انجمن نیچه در آمریکای شمالی همایشی را 15 تا 18 فوریه 2012 (26 تا 29 بهمن 1390) با هدف بررسی تمام جنبه‌های فکر فلسفی فردریش ویلهلم نیچه در شیکاگو برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردریش ویلهلم نیچه فیلسوف شهیر و نامتعارف آلمانی بود که انتقاداتی بنیادین در باب فرهنگ، دین و فلسفه بر مبنای پرسشهای بنیادینی درباره بنیان ارزشها و اخلاق طرح کرد. نوشته‌های وی سبک تازه‌ای در زبان آلمانی محسوب می‌شد. نوشته‌هایی بسیار ژرف و پر از ایجاز، آمیخته با افکاری انقلابی که بیشتر به گزین‌گویه می‌مانست.

برگزارکنندگان همایش "نیچه" در انجمن نیچه در آمریکای شمالی (NANS) بر آنند تا با گردهم آوردن اساتید و صاحبنظران گوناگون تمامی جنبه‌های فکر فلسفی این فیلسوف را مورد بررسی قرار دهند..

کد مطلب 1307289

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