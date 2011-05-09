به گزارش خبرگزاری مهر، فردریش ویلهلم نیچه فیلسوف شهیر و نامتعارف آلمانی بود که انتقاداتی بنیادین در باب فرهنگ، دین و فلسفه بر مبنای پرسشهای بنیادینی درباره بنیان ارزشها و اخلاق طرح کرد. نوشته‌های وی سبک تازه‌ای در زبان آلمانی محسوب می‌شد. نوشته‌هایی بسیار ژرف و پر از ایجاز، آمیخته با افکاری انقلابی که بیشتر به گزین‌گویه می‌مانست.

برگزارکنندگان همایش "نیچه" در انجمن نیچه در آمریکای شمالی (NANS) بر آنند تا با گردهم آوردن اساتید و صاحبنظران گوناگون تمامی جنبه‌های فکر فلسفی این فیلسوف را مورد بررسی قرار دهند..