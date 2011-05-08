آفریقا در زمان رژیم مبارک جولانگاه اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "عمر البشیر" ضمن ابراز خوش بینی درباره آینده روابط مصر و سودان گفت: مصر پس از انقلاب جایگاه منطقه ای و عادی خود را درجهان عرب بازیافته است.

وی افزود: مصر جایگاه قبلی خود در حمایت از جنبشهای آزادیخواهانه در آفریقا را احیا کرده است، نبود نقش موثر مصر درآفریقا سبب شده بود که این قاره به عرصه ای برای اسرائیل تبدیل شود و سودان اولین کشوری بود که از این بابت زیان کرد.

خبر دیگر از سودان اینکه "صادق المهدی" رهبر حزب امت این کشور گفت: موج تحولات دموکراتیکی که از تونس شروع شد و در مصر تبلور یافت به زودی پایه های حکومت همه رژیمهای مستبد را فرو خواهد ریخت و رژیمهای جمهوری به دموکراتیک و پادشاهی به مشروطه سلطنتی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: سودان وضع خطرناکی پیدا کرده است، زیرا احتمال جنگ میان شمال و جنوب وجود دارد، اوضاع دارفور آشفته است و موضوع دادگاه بین المللی ضد مسئولان سودانی به قوت خود باقی است.

المهدی اعلام کرد: انتخاب دبیرکل اتحادیه عرب باید تا زمان پایان بحرانهای کشورهای عربی به تعویق افتد و منطقه برخورد مثبتی با این موضوع داشته باشد.

شایان ذکر است که عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان اولین رئیس یک کشور عربی بود که پس از پیروزی انقلاب مردمی درمصر از این کشور دیدار کرد.