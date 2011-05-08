اعزام هئیت تجاری و فعالان صنعت کفش تبریز به نمایشگاه ازمیر ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رامین قاسمپور عصر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: با هدف توسعه روابط تجاری و تبادل تجارب بین تجار ترک و ایرانی، یک هئیت تجاری و صنعتی متشکل از منتخبانی از فعالان صنعت کفش تبریز به "سی امین" نمایشگاه کیف و کفش 2011 ترکیه در شهرازمیر اعزام می شوند.

دبیر اجرایی این هئیت گفت: این هئیت 40 نفر از ایران بوده که 25 نفره متشکل از تولید کنندگان، خریداران عمده و وارد کنندگان صنعت کیف و کفش استان آذربایجان شرقی هستند که با تازه های صنعت کیف و کفش جهان در این نمایشگاه آشنا خواهند شد.

وی افزود: نمایشگاه ازمیر در ابتدای پایه ریزی، نمایشگاهی بود که بتواند تولید کنندگان و خریداران بزرگ صنعت کیف و کفش را یکجا جمع بکند که الحمدالله با همت فعالان صنعت کیف و کفش و حضور چشمگیر در سالهای گذشته توانسته به هدف و آرزوی خود تا حدودی برسد.

دبیر اجرایی هئیت تجاری و صنعتی فعالان کیف و کفش تبریز با اشاره به اینکه از شش ماه قبل، علاقمندان به حضور و بازدید از این نمایشگاه، از طریق سایت این نمایشگاه به آدرس www.tr-ir.com اقدام به ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: این اقدام فعالان کیف و کفش نشانگر علاقه مندی برای توسعه روابط تجاری و تبادل تجربیات و همچنین مثمر ثمر بودن نمایشگاههای کیف و کفش ازمیر است که امیدواریم این دوره نیز همانند سالهای قبل بتواند رضایت عمومی را جلب کند.

قاسمپور افزود: شرکت مبادلات نوین هزاره سوم نماینده تمامی نمایشگاه های ازمیر و بعضی نمایشگاههای استانبول بوده که تمام سعی و کوشش پرسنل شرکت، جلب نظر تولید کنندگان ترک برای سرمایه گذاری در صنعت کیف و کفش ایران بویژه شهر صنعتی تبریز است که البته مقدمات کار انجام یافته و با برگزاری این نمایشگاه، ضمن تسریع شدن سرمایه گذاری، تفاهم نامه همکاری نیز به امضای طرفین خواهد رسید.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه های این نمایشگاه نیز گفت: بازدید کنندگان به هنگام ورود به نمایشگاه به دلیل نا آشنا بودن به محیط و آرایش جدید نمایشگاه و جایگاه شرکت ها، زمان قابل توجهی را از دست می دادند که ما برای از بین بردن این اتلاف زمان، دو روز اول نمایشگاه را در ساعت معین به بازدید تخصصی از غرفه های کیف و کفش ازمیر خواهیم پرداخت.

مدیر عامل شرکت مبادلات نوین هزاره سوم ادامه داد: با این روش بازدیدکنندگان از اطلاعات کلی محصولات شرکت های مشارکت کننده آگاهی یافته و با اشراف بیشتری، با غرفه داران وارد مذاکرات می شوند و همچنین اطلاعات بعضی شرکت ها ی بزرگ به شکل مکتوب قبل از ورود به نمایشگاه در اختیار بازدید کنندگان قرار داده می شود، که این اقدام مانند تلاش یک توریست برای بدست آوردن اطلاعات اماکن گردشگری قبل از ورود به آن شهر است.

قاسمپور همچنین با تقدیر و تشکر از همکاریهای اتحادیه کفاشان تبریز، خواستار مشارکت بیشتر فعالان صنعت کیف و کفش تبریز در "سی امین" نمایشگاه کیف و کفش 2011 ترکیه در شهرازمیر شد.

"سی امین" نمایشگاه کیف و کفش 2011 ترکیه در شهرازمیر روزهای 26 تا 28 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.