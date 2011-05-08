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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

نوری همدانی:

مدیران دولتی در رسیدگی به مسائل مردم اهتمام جدی ورزند

مدیران دولتی در رسیدگی به مسائل مردم اهتمام جدی ورزند

کرج - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی گفت: مدیران دولتی توجه داشته باشند پستهای کنونی ماندنی نیست و باید تلاش کنند در رسیدگی به مسائل مردم اهتمام جدی ورزند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله نوری همدانی شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی مدیران البرز اظهار داشت: مدیران باید توجه کنند، در حکومت اسلامی این پستها به صورت امانت در اختیار ما قرار گرفته است.

وی افزود: در اسلام برای هر فردی سه مسئولیت فردی اجتماعی و شغلی تعریف شده است که باید به آن توجه کند.

این مرجع شیعیان با بیان اینکه هیچ انسانی در برابر این مسئولیتها مستثنی نیست، گفت: در اسلام شغل برای فرد مسئولیت  ایجاد می کند و باید انسان مسلمان از دوران خدمت خود سربلند بیرون بیاید.

وی یادآور شد: اولین وظیفه برای مدیران دولتی این است که مردم را دوست داشته باشند، مشکل مردم را درک کنند و احتیاجات مردم را پاسخ گویند.

وی به پیروزی شکوهمند انقلاب سلامی اشاره کرد  گفت: در قرن 20 هیچ فریادی مانند فریاد امام خمینی رسا نبود و هیچ حرکتی هم نتوانست مانند حرکت امام خمینی مستضعفان را خوشحال و مستبدان را وحشت زده کند.

این مرجع تقلید با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: دشممنان بر ما ایراد می گیرند که چرا در امور کشورها دخالت می کنیم و این در حالیست که دفاع از مردم مظلوم مرز جغرافیایی ندارد و یک وظیفه دینی است.

نوری همدانی یادآور شد: در هرکجای دنیا اگر ظالمی باشد چه مسلمان و چه غیرمسلمان ما با او دشمن هستیم و هرکجایی که مظلوم باشد چه مسلمان و چه غیر مسلمان از او حمایت خواهیم کرد.

این مرجع تقلید ادامه داد: تعرض زنان، به خاک و خون کشیده شدن کودکان و آتش کشیدن مساجد امری زشت است که باید محکومان آن در برابر این اقدامات زشت پاسخگو باشند.

آیت الله نوری همدانی درباره دارندگان مشاغل حکومتی گفت: در حکومت اسلامی نباید تغییر و تحول در چهره افراد باشد بلکه باید زیرساختها و معیارها تغییر کند.

کد مطلب 1307306

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