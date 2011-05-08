سوریه دژ مستحکمی در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "شیخ نعیم قاسم" گفت : اسناد ویکی لیکس نشان داد که برخی تفکرات شبه نظامی گری نزد گروههای لبنانی وجود دارد، اما باید توجه داشت که تفکر مذکور سبب بی ثباتی می شود.

وی افزود: تفکر شبه نظامی گری به نفع طرحهای آمریکا و اسرائیل است برخی گروههای هوشیار لبنانی توانستند با مهار فتنه طلبی، نوعی ثبات را ایجاد کنند، اما ادامه ثبات کشور با این تفکر غیر ممکن است.

شیخ قاسم با اشاره به برخی تلاشهای جریان چهارده مارس برای براندازی نظام سوریه که دراسناد ویکی لیکس آمده است، اعلام کرد: دخالت در سوریه به زیان روابط لبنان-سوریه است، زیرا امنیت لبنان، امنیت سوریه است و بالعکس. حوادث هر کشوری بر دیگری تاثیر زیادی دارد.

وی تصریح کرد: جریان چهارده مارس به توصیه های آمریکا توجه می کنند، اما آمریکا به این جریان توجهی ندارد، زیرا در نهایت آنچه به نفع اسرائیل است، مورد توجه قرار می دهد، هدف از این همه تلاش برای تخریب روابط سوریه با لبنان چیست؟

معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد: از اقداماتی که به لبنان زیان می رساند دست بردارید ثبات سوریه به نفع لبنان است، زیرا سوریه سدی بلند در برابر طرحهای اسرائیل درمنطقه است؛ ما از اقدامات علیه مردم و علیه نظام سوریه که اقداماتی مخرب است، حمایت نمی کنیم، زیرا فقط به نفع اسرائیل است.

وی با اشاره به تلاشها برای تشکیل دولت لبنان افزود: امیدواریم که دولت به زودی تشکیل شود با توجه به پیچیدگی های تشکیل دولت این فرایند زمانبر است.

شیخ قاسم تصریح کرد: همه از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف باید درتشکیل دولت به مسئولیت خود عمل کنند.با توجه به اینکه طرحهایی مطرح شده است امیدواریم به زودی شاهد تشکیل دولت باشیم.