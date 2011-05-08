منچستریونایتد از سد چلسی گذشت/ شیاطین سرخ به پای جام رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های منچستریونایتد و چلسی از ساعت 19:40 امروز یکشنبه برگزارکننده حساس‌ترین دیدار از هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان بودند.

این بازی که نبردی بین دو مدعی اصلی قهرمانی بود در پایان به برتری 2 بریک تیم منچستریونایتد انجامید که موجب شد شاگردان سرآلکس فرگوسن یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ برتر نزدیک شوند.

منچستریونایتد که در بازی خانگی برابر چلسی از حمایت خیل هواداران خود بهره می برد، در ثانیه 37 بازی توسط خاویر هرناندز به گل رسید و با یک گل از میهمان خود پیش افتاد.

شیاطین سرخ که نمایشی فراتر از انتظار مقابل چلسی داشتند در دقیقه 23 توسط نمانیا ویدیچ به گل دوم رسیدند و نیمه نخست را نیز با برتری 2 بر صفر پشت سر گذاشتند.

نمایی از دیدار منچستریونایتد - چلسی

چلسی در نیمه دوم بهتر از 45 دقیقه اول بازی کرد و در دقیقه 69 توسط فرانک لمپارد به گل نخست رسید. این گل یورش‌های احساسی تیم چلسی و البته حملات زهردار تیم منچستریونایتد را به دنبال داشت که تغییری در نتیجه بازی به وجود نیاورد و سرخپوشان شهر منچستر با پیروزی 2 بریک از زمین خارج شدند.

تیم منچستریونایتد با این پیروزی 76 امتیازی شد و در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان در آستانه نوزدهمین قهرمانی در این رقابت‌ها قرار گرفت.

در چارچوب هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان پیش از رویارویی تیم‌های منچستریونایتد و چلسی امروز دو بازی برگزار شد که طی آن ولورهمپتون با نتیجه 3 بریک از سد وست برومویچ گذشت و آرسنال با همین نتیجه مقابل استوک سیتی تن به شکست داد.

آرسنال که کور سوی امیدی برای دستیابی به عنوان قهرمانی فصل جاری لیگ برتر انگلستان داشت در ورزشگاه "بریتانیا" به مصاف استوک سیتی رفت و با نتیجه 3 بریک تن به شکست داد. برای تیم استوک سیتی در این بازی خانگی کنوین جونز (28)، جرمین پنانت (40) و جاناتان والترز (82) گلزنی کردند و تنها گل تیم آرسنال را نیز رابین فان پرسی در دقیقه 81 به ثمر رساند.

نمایی از دیدار استوک سیتی - آرسنال

با این پیروزی تیم استوک سیتی 46 امتیازی شد و به رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد و آرسنال نیز همچنان با 67 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند.

هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان روز دوشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های فولهام و لیورپول به اتمام می رسد.

جدول رده بندی لیگ برتر انگلستان در پایان دیدارهای روز یکشنبه به شرح زیر است:

1- منچستریونایتد 76 امتیاز

2- چلسی 70 امتیاز

3- آرسنال 67 امتیاز

4- منچسترسیتی 62 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- تاتنهام 56 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- بلکپول 36 امتیاز - تفاضل گل 22-

19- ویگان 36 امتیاز - تفاضل گل 23-

20- وستهام 33 امتیاز