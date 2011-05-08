به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای یزد، اراک، کرمان و ارومیه پیگیری شد. تیم‌های ثامن الحجج سبزوار و مس کرمان در شرایطی این هفته مقابل میهمانان خود به برتری رسیدند که هر دو با شانس برابر در کسب پیروزی تغییری در جدول رده بندی نداشتند.

مسابقه بین دو تیم دانشگاه صنعتی ارومیه و شهرداری شهرکرد از تیم‌های پایین جدولی هم با برتری نماینده ارومیه برگزار شد تا این تیم شهرستانی با خیالی آسوده به فکر رقابت‌های بعدی خود باشد و از خطر سقوط رهایی یابد.

آخرین دیدار این هفته بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و شهرداری زرند کرمان برگزار خواد شد. کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در حالی از دیدار نمایندگان اصفهان و زرند به عنوان آخرین مسابقه هفته هجدهم نام برده است که این دیدار همچون هفته‌های گذشته برای پخش مستقیم تلویزیونی با یک روز تاخیر و در روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

در این هفته چهار تیم نوین سپاهان اصفهان، سنگ آهن بافق یزد، پارسیان تهران و دانشگاه صنعتی ارومیه به ترتیب جایگاه‌های خود را در رده‌های هفتم تا دهم جدول جابجا کردند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سنگ آهن بافق یزد 32 - پارسیان تهران 21

* هپکوی اراک 29 - ذوب آهن اصفهان 39

* ثامن الحجج سبزوار 26 - فولاد نوین سپاهان 24

* مس کرمان 38 - جوانک کازرون 31

* دانشگاه صنعتی ارومیه 32 - شهرداری شهرکرد 23

جدول رده بندی لیگ برتر هندبال:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 32 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 31 امتیاز

3- مس کرمان 25 امتیاز

4- ثامن الحجج سبزوار 23 امتیاز

5- شهرداری زرند کرمان 20 امتیاز

6- هپکوی اراک 18امتیاز

7- سنگ آهن بافق یزد 17 امتیاز

8- نوین سپاهان اصفهان 16 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 11 امتیاز

10- پارسیان تهران 10 امتیاز

11- شهرداری شهرکرد 5 امتیاز

12- جوانک کازرون 5 امتیاز