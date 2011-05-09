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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۰

پس از گذشت دوماه/

قهرمانان جام یادگار هنوز جوایز دلاری خود را دریافت نکرده‌اند!

قهرمانان جام یادگار هنوز جوایز دلاری خود را دریافت نکرده‌اند!

باوجود گذشت بیش از دو ماه قهرمانان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) هنوز جوایز دلاری خود را دریافت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام اواسط اسفندماه سال گذشته با حضور چند تیم خارجی در قم برگزار شد. به نفرات اول تا سوم این رقابتها سه، دو و هزار دلار جایزه نقدی تعلق می گرفت که کشتی گیران خارجی مبالغ خود را دریافت کردند اما کشتی گیران برتر داخلی هنوز پس از حدود دو ماه  این جایزه ها را  دریافت نکرده اند. 

فرنگی کاران که از تفاوت جوایزجام یادگار و تختی نیز گله مند هستند امیدوارند هر چه زودتر جایزه های خود را دریافت کنند. نفرات اول تا سوم رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در اسفندماه در کیش به ترتیب پنج، سه و دو هزار دلار خود را دریافت کردند.

کد مطلب 1307312

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