چهار پیروزی دیگر در کارنامه پینگ پنگ بازان ایران به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز از رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان که در کشور هلند جریان دارد، عصر امروز یکشنبه با پیروزی ملی پوشان کشورمان پیگیری شد.

در دیدارهای عصر امروز نوشاد عالمیان ملی پوش کشورمان مقابل "خوان جکسون" از پرو قرار گرفت و با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی دست یافت. محمدرضا اخلاق پسند و افشین نوروزی نیز با همین نتیجه به ترتیب "ژولور امپمپا" از اردن و "میگادی جکسون" از اوگاندا را از پیش رو برداشتند.

امروز همچنین میدیا لطف اله نسبی دیگر ملی پوش کشورمان با "ماندی مروتون" از نیجریه که دارای رنکینگ 254 جهان است روبه‌رو شد و با نتیجه 4 بر 2 به برتری دست یافت. لطف اله نسبی با این پیروزی مورد تحسین حاضرین در سالن قرار گرفت. این پینگ پنگ ایرانی با پیروزی مقابل حریف آفریقایی به مرحله دوم مسابقات جهانی صعود کرد.

فردا در ادامه این مسابقات نوشاد عالمیان با حریفی از فنلاند روبه‌رو خواهد شد، محمدرضا اخلاق پسند به مصاف نماینده ایرلند می رود، افشین نوروزی با نماینده آرژانتین دیدار می کند و نیما عالمیان با حریفی از رومانی رقابت خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تا 25 اردیبهشت‌ماه در روتردام هلند پیگیری می‎شود.