شناسایی 32 امامزاده جدید در مازندران/تعداد امامزاده ها به 1062 بقعه رسید

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با شناسایی این تعداد مقابر امامزادگان در مازندران، تعاداد آستانه های مبارکه در این استان به هزار و 62 بقعه افزایش یافته است، گفت: مازندران هم اکنون از نظر وجود تعداد مقابر امامزادگان در کشور در جایگاه دوم قرار دارد.

وی افزود: در سال گذشته با 20 میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه های ملی، استنی و نذورات، احداث مقابر132امامزاده مازندران آغاز شده که بخشی از مراحل ساخت و تجهیز آنها در سال جاری ادامه دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: این اداره کل در سال جاری، ساخت مقابر76 امامزاده دیگر مازندران را در قالب طرح تیپ که در سطح آستانه های مبارکه امامزاده های مازندران در دست اقدام است در برنامه دارد.

سهرابی، از تهیه طرح جامع برای مقابر27 امامزاده شاخص مازندران خبر داد و گفت: هم اکنون طرح جامع در بیشتر این تعداد از امامزاده هایی که طرح آنها تهیه شده در حال اجراست.

وی درخصوص طرح جامع اظهارداشت: طرح جامع شامل توسعه و ایجاد فضاهای موجود نظیر توسعه و ایجاد فضاهای صحن و سرا و شبستان امامزاده، مجموعه های فرهنگی و ورزشی، زائرسرا، هتل، بازارچه، موزه و فضاهای آموزشی و مجموعه های خدماتی و درمانی است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران یادآورشد: طرح تیپ که در بیشتر مقابرامامزادگان مازندران براساس اولویت و برنامه درحال اجرا است که امسال در سطح 76 مقابرامامزادگان استان اجراء خواهد شد.



