"گلستان الکترونیکی" در حد حرف و رویا/ اختلال در خطوط اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهره مندی از اینترنت پرسرعت از جمله لازمه های ایجاد شهر و استان الکترونیک است و گلستان در این زمینه با مشکلات عدیده ای روبرو است.

طبق آمار مسئولان مخابرات گلستان، ضریب نفوذ تلفن در استان حدود 30 درصد و بسیاری از شهروندان و روستاییان از داشتن اینترنت محروم هستند.

علاوه بر این وجود اختلال و پایین بودن سرعت اینترنت در استان، کاربران را در استان نارضایی کرده و از عملکرد مخابرات استان در این بخش انتقاد دارند.

همچنین از هزار و 400 خدمات ارائه شده در پورتال ملی، درصد ناچیزی از آن از سوی دستگاههای اجرایی گلستان ارائه می شود.

بر اساس آمار، 72 دستگاه اجرایی در استان متصل به شبکه دولت بوده و از سیستم اتوماسیون اداری برخوردار هستند.

انتقاد کاربران از اختلال در خطوط مخابرات و اینترت

ضعف و اختلال در شبکه اینترنت و تلفن موجب نارضایتی کاربران در گلستان شده و خواهان تلاش مسئولان برای رفع مشکلات این بخش هستنند.



یک کاربر اینترنت واقع در خیابان شهید بهشتی گرگان افزود: به رغم آنکه از خدمات اینترنت پرسرعت استفاده می کنم، ولی سرعت اینترنت در این منطقه که مرکز شهر گرگان است، بسیار کند و پایین است.

علی جعفری افزود: اختلال تلفن و سرعت اینترنت در شامگاه و ظهر در این منطقه بسیار پایین است و برای بازگشایی یک صفحه و اتصال به اینترنت باید مدتها وقت صرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بیشتر روزهای هفته، تلفن این منطقه با اختلال مواجه است و مخابرات همواره مسئله کابل برگردان وفیبر نوری را دلیل اختلال مطرح می کند.

شهروند دیگر از منطقه شالیکوبی گرگان بیان داشت: به رغم آنکه طرح شهر الکترونیکی از سال گذشته در گرگان اجرا شد ولی هنوز بسیاری از خدمات ادارات سنتی و دستی بوده و باید مراجعه حضوری به ادارت صورت گیرد.

جعفر محبی خاطرنشان کرد: لازمه شهر و استان الکترونیکی شدن تامین زیرساختهاست و اینترنت از جمله فاکتورهای مورد نیاز است.

وی اظهار داشت: با آنکه مشترک اینترنت پرسرعت هستم ولی بسیاری مواقع برای انجام کوچکترین خدمات اینترتی و به دلیل سرعت پایین و اختلال در شبکه مجبورم به دفاتر خدمات اینترنتی و کافی نت مراجعه کنم.

توسعه اینترنت پرسرعت در روستاها

مشکلات این شهروندان و وجود مشکلات عدیده در حوزه خدمات الکترونیک در شهرهای استان، در حالیست که مدیرعامل مخابرات گلستان از برنامه ریزی برای توسعه اینترنت پرسرعت در سطح روستاها خبر می دهد.

سید اسحاق حسینی افزود: از برنامه های ما در سال 90 این است که IDSL را در تمامی شهرها و روستاهای استان گسترش دهیم تا روستاهای ما نیز بتوانند از امکانات اینترنت پرسرعت استفاده کنند.



مدیرعامل مخابرات گلستان ضریب نفوذ تلفن در این استان را 30 درصد اعلام کرد و در عین حال افزود: هیچ نقطه کوری در بخش تلفن همراه در استان وجود ندارد.

رئیس ستاد شهر و شهروند الکترونیک گرگان گفت: امسال برای اولین بار در بودجه شهرداری گرگان ردیف اختصاصی برای IT در نظر گرفته شده است.



مومنی با بیان اینکه ایجاد اتاق سرور مرکزی شهرداری مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند، افزود: به نظر می رسد ورود شهرداری گرگان در مبحث شهرداری الکترونیکی ورودی جدی است، تا جاییکه در بسیاری از مباحث بعنوان پیشرو در بین شهرداریها مطرح است.

کمبود زیرساختهای شهرالکترونیک



نظریه پرداز IT ایران و مبتکر ICT روستایی گفت: پروژه شهر الکترونیک بیشتر یک پروژه فرهنگی است تا پروژه اجرایی، زیرا هنوز زیرساختهای لازم برای انجام کامل شهر الکترونیک وجود ندارد و از لحاظ فرهنگی و تفکری این پروژه عملیاتی شده و پیشرفت آن در بطن جامعه کاملا مشهود است.

علی اکبر جلالی، مفهوم شهر الکترونیک را توسعه فرهنگی شهر الکترونیک دانست و ادامه داد: شروع پروژه شهر الکترونیک از گرگان تجربه بسیار خوبی برای ادامه مسیر بود آنگونه که بطور مثال در استان سمنان توانستیم 17 شهر الکترونیک ایجاد کرده و اولین استان الکترونیکی را کلید بزنیم.



جلالی ادامه داد: تفکر شهر الکترونیک از شهر الکترونیک گرگان آغاز شد و این در تاریخ ثبت خواهد شد.



وی تصریح کرد: لازم می دانم این مژده را هم بدهم که از لحاظ تعداد بازدید کنندگان سایت شهرهای الکترونیک رتبه اول متعلق به گرگان است.



جلالی مهمترین دستاورد شهر الکترونیک را توسعه دانایی دانست و ادامه داد: شناسایی نقاط ضعف و قوت وبازخوردهای این طرح سبب ساز دانایی گردید که همگان بدان دست یافتند و اینست که ارزشمند است.



وی در خاتمه از اعضای ستاد خواست تا فعالیت های خود را گسترش داده و در فکر ایجاد استان الکترونیک باشند و در ضمن پیشنهاد داد تا در میدان بسیج سیستم وایرلس ( اینترنت بی سیم ) را فعال کنند تا همگان در آن مکان بتوانند از اینترنت رایگان استفاده کنند.

گلستان 25 شهر و هزار روستا دارد و 443 دفتر خدمات الکترونیکی و پیشخوان دولت در روستاها دایر شده است.