  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۲

استانداران شمال خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی چای شدند

استانداران شمال خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی چای شدند

ساری - خبرگزاری مهر: استانداران مازندران و گیلان در نامه ای مشترک به معاون اول رئیس جمهور از وی خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی چای در این دو استان چای خیز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سید علی اکبر طاهایی و مهدی سعادتی خطاب به رحیمی آمده است: براساس مصوبه هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 89 برای برگ سبز درجه یک شش هزار ریال و درجه دو سه هزار ریال تعیین شده است که این قیمت بدون لحاظ  افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و هزینه تولید و هزینه های کارگری بوده است.

در این نامه تصریح شده است: با عنایت به اینکه حدود 55 هزار خانوار روستایی در استان های گیلان و مازندران به امر تولید برگ سبز چای اشتغال دارند و تولید این محصول برای این خانوارها تنها منبع درآمد است، انتظار می رود قیمت محصول تولیدی متناسب با نرخ تورم سالیانه و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تعیین شود.

طاهایی و سعادتی افزوده اند: در راستای تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر حمایت از کشاورزان و به منظور جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی و ایجاد انگیزه در توسعه سطح زیر کشت چای و افزایش تولید چای داخلی پیشنهاد می شود قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو به ترتیب هفت هزار و سه هزار و 500 ریال که براساس بررسی های کارشناسی و هماهنگی های فی مابین استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است تعیین شود.

کشاورزان بخش هایی از شهرستانهای تنکابن و رامسر در مازندران و مناطق وسیعی از استان گیلان، به کشت برگ سبز چای در این دو خطه شمالی مشغول هستند.
 

کد مطلب 1307332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها