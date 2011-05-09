استانداران شمال خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی چای شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سید علی اکبر طاهایی و مهدی سعادتی خطاب به رحیمی آمده است: براساس مصوبه هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 89 برای برگ سبز درجه یک شش هزار ریال و درجه دو سه هزار ریال تعیین شده است که این قیمت بدون لحاظ افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و هزینه تولید و هزینه های کارگری بوده است.

در این نامه تصریح شده است: با عنایت به اینکه حدود 55 هزار خانوار روستایی در استان های گیلان و مازندران به امر تولید برگ سبز چای اشتغال دارند و تولید این محصول برای این خانوارها تنها منبع درآمد است، انتظار می رود قیمت محصول تولیدی متناسب با نرخ تورم سالیانه و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تعیین شود.

طاهایی و سعادتی افزوده اند: در راستای تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر حمایت از کشاورزان و به منظور جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی و ایجاد انگیزه در توسعه سطح زیر کشت چای و افزایش تولید چای داخلی پیشنهاد می شود قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو به ترتیب هفت هزار و سه هزار و 500 ریال که براساس بررسی های کارشناسی و هماهنگی های فی مابین استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است تعیین شود.

کشاورزان بخش هایی از شهرستانهای تنکابن و رامسر در مازندران و مناطق وسیعی از استان گیلان، به کشت برگ سبز چای در این دو خطه شمالی مشغول هستند.

