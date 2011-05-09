رقابت 11هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توزیع کارت این آزمون به صورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه آغاز می‏شود و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان این آزمون می‏توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت کرده، نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.



مظفری افزود: اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری با مراجعه به باجه رفع نقص پیش بینی شده در دانشگاه آزاد اسلامی ساری نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ساری در ۲۱ رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی با گرایش های علوم قرآن و حدیث، فلسفه و حکمت اسلام، تحقیقات آموزشی، تربیت بدنی با گرایش فیزیولوژی ورزشی، جغرافیا با گرایش برنامه ریزی توریسم، روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، ریاضی محض، زبان شناسی همگانی، علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی، علوم کامپیوتر، فیزیک با گرایش حالت جامد، مدیریت آموزشی، مهندسی برق با گرایش قدرت، مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار، مهندسی کشاورزی با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی، مهندسی منابع طبیعی با گرایش صنایع چوب برای سال تحصیلی جدید دانشجو خواهد پذیرفت.

در آزمون کارشناسی ارشد امسال 500 هزار نفر شرکت کرده که از این تعداد 43 درصد زن و 57 درصد مرد هستند.

آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری همزمان با سراسر کشور در روزهای پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت لغایت شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰ در دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار می شود.