چین و ایران به غرب میدان نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پرفسور فانگ شامگاه یکشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در قم گفت: چین، ایران را به عنوان دوست انتخاب کرده است و به حمایت‌های خود از ایران ادامه خواهد داد.



وی با اشاره به برخورد نادرست کشورهای غربی با چین ابراز داشت: کشورهای غربی سعی کرده اند مسایل داخلی چین را هم همانند ایران خراب کنند و از این جهت میان دو کشور مشابهت وجود دارد.



وی اظهارداشت: من وقتی زندگی ایرانیها و بیت و مرقد امام را دیدم احساس عمیق و جدیدی کردم و وقتی به کشورم برگردم حتما مشاهدات و دریافتهای خودم از ایران را به دولت چین منتقل خواهم کرد.



ایران و چین؛ بهترین دوست‌ها



فانگ تصریح کرد: چین و ایران می‌توانند بهترین دوست‌ها باشند البته غربی‌ها از دوستی ایران و چین احساس حسادت می‌کنند.



وی افزود: معتقدم چین و ایران باید روابط نزدیک‌تری داشته و همدیگر را بهتر بشناسند.



غرب هنوز هم دست از سر ایران بر نمی‌دارد



رئیس مرکز مطالعات علوم سیاسی آکادمی علوم اجتماعی چین خاطرنشان کرد: غربی‌ها تحریم طولانی مدتی را علیه ایران داشته‌اند ولی جامعه ایران در حال پیشرفت زیادی است و غربی‌ها هنوز هم دست بردار نیستند و همان طور که در منطقه دخالت می‌کنند قصد دارند در ایران هم دخالت داشته باشند.



وی تاکید کرد: انقلاب ایران روز به روز در حال پیشرفت است و دو کشور ایران و چین می‌توانند با همکاری با هم میدانی به غرب ندهند و مطئمنا نخواهند داد.



فانگ با تقدیر از آیت الله مکارم ادامه داد: از این که در کنار شخصیتی چون شما که در جهان دارای یک شخصیت اجتماعی برجسته هستید، حضور دارم بسیار خرسندم.



وی تأکید کرد: هدف کلی من این است که بتواننم یک نقشی در آشنایی متقابل ایران و چین داشته باشم و بیش از هزار سال سابقه روابط دوستانه را مستحکم تر کنم.



در پایان این دیدار فانگ و هیئت همراه با آیت الله مکارم عکس یادگاری گرفتند.