اولین جشنواره اقوام ایرانی در منطقه آزاد اروند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، اولین جشنواره اقوام ایرانی با هدف معرفی فرهنگ اصیل ایرانی 21 اردیبهشت ماه به مدت هفت روز در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

این جشنواره که شامل معرفی آداب و رسوم، سنن، ‌فرهنگ و صنایع دستی قوم های مختلف ایرانی خواهد بود در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند از ساعات 18 الی 23 میزبان بازدید کنندگان خواهد بود.



در جشنواره اقوام ایرانی از گروه های فرهنگی و هنری استان های مختلف و اقوام گوناگون دعوت شده تا در این جشنواره آئین های بومی، ‌موسیقی های محلی، صنایع دستی و مواد غذایی خود را معرفی کنند.



این جشنواره موجب آشنایی بیشتر مردم با فرهنگهای مختلف و توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد اروند خواهد بود.