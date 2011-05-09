ساخت و ساز در بافت فرسوده زنجان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر احمد صفا صبح دوشنبه در جلسه شستاد عمران شهری زنجان افزود: طی سالجاری، عملیات عمرانی سه پروژه بزرگ پل امام حسین (ع) در سه راهی بیجار، تونل زیرگذر بعثت و بزرگراه ولایت در بافت فرسوده زنجان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به عدم توجه به مناطق محروم در سال های گذشته گفت: در سالجاری رسیدگی به این مناطق دارای اولویت بوده و بیشترین بودجه آسفالت ریزی و ترمیم جداول به معابر قدیمی و بافت فرسوده اختصاص یافته است.

احمد صفا بافت فرسوده شهر زنجان را 517 هکتار عنوان کرد و افزود: طبق طرح تفصیلی جدید نیزبابت عقب نشینی املاک توسط مالکان، امتیازات ویژه ای در خصوص افزایش طبقات و تراکم ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: ساخت و ساز در این مناطق باعث بازگشایی تعدادی از معابر و کاهش ترافیک موجود در سطح شهر شده است.

شهردار منطقه سه زنجان افزود: در حال حاضر لکه گیری های موردی در حال اجرا بوده و با مساعد شدن شرایط جوی، آسفالت ریزی در سطح منطقه نیز آغاز خواهد شد.

صفا کمبود نیروی متخصص در حوزه کارشناسی و نظارت را مهمترین دغدغه شهرداری منطقه 3 عنوان کرد و گفت: با رفع این مشکل شاهد پیشبرد اهداف تعیین شده و کاهش شکایات خواهیم بود.

وی با اشاره به آبگرفتگی معابر طی بارندگی های اخیر افزود: دلیل عمده این امر در معابر اصلی، حجم کم و ساختار فرسوده کانال ها است.

وی افزود: مناطقی که باعث آبگرفتگی می شوند شناسایی شده و طی سال های آتی نسبت به اصلاح هندسی این مناطق اقدام خواهد شد.

احمد صفا گفت: احداث و تکمیل کانال در سطح منطقه ، بهسازی مسیل های داخل شهری، زیرسازی و جدول گذاری، بهبود عبور و مرور و ترافیک و ایجاد اماکن فرهنگی از مهمترین اقدامات شهرداری منطقه سه زنجان در سالجاری خواهد بود.