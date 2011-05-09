سود بانکی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی کاهش می یاید

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال 10 هزار تاکسی نوسازی می شوند گفت: امسال نیز ناوگان تاکسیرانی جوان تر می شود و عمر ناوگان به 8/4 سال می رسد.

وی ادامه داد: امسال در کنار نوسازی، مدرن سازی ناوگان را نیز دنبال می کنیم و تاکسیها به GPS و خود پرداز مجهز می شوند.

اسلامی با اشاره به طرح تبلیغات روی بدنه تاکسی ها گفت: در این طرح تلاش می کنیم اصل پول بدون واسطه به دست رانندگان تاکسی برسد و به همین دلیل برای نزدیک به صد هزار راننده تاکسی در بانک شهر حسابی به این منظور باز شده است.

به گفته وی، تاکسیرانی برای گشایش این حسابها یک میلیارد تومان هزینه کرده است.

اسلامی با بیان این که نمونه تبلیغات داخلی و خارجی در بدنه تاکسی ها ساخته شده است گفت: این طرح در دو خط راه آهن به تجریش و تهرانپارس به آزادی به صورت پایلوت اجرایی می شود. همچنین جلساتی نیز برای معرفی این طرح با صاحبان کالا و سرمایه گذاران داشته ایم.

