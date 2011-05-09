میزان مشارکت مردم در بحث نظارت افزایش یافت

اصغر عالیخانی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: در طول اجرای طرح نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین طرح نظارتی ویژه نوروز 90 نزدیک به 5000 گزارش مردمی را داشته ایم که توسط سامانه 124ستادهای خبری سازمان بازرگانی در سطح استان دریافت شده و تماماً مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته بیش از 50 درصد گزارشهای دریافتی منجر به تخلف شد و بازرسان وکارشناسان سازمان ضمن شناسایی عواملی که قصد تخلف داشتند با تنظیم پرونده ای واحد صنفی متخلف رابه سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کمردند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی اشاره کرد: با تمهیدات صورت گرفته در حوزه نظارت وبازرسی سازمان مدت زمان رسیدگی به گزارشها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دادیم . پیش از این هر گزارش معمولاً طی 48 ساعت بررسی می شد که در حال حاضر ما این ادعا را داریم که به مجرد دریافت ؛ ظرف کمتر از 15 الی 20 دقیقه گزارش رسیده بررسی و رسیدگی می شود و خوشبختانه همین عامل باعث شده است تا سطح مشارکت مردم و گزارشهای دریافتی ما به نسبت دوره های قبل به طور محسوسی افزایش پیدا بکند.

عالیخانی گفت: سامانه 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان مرکزی شرایطی را بوجود آورده است تا فرد گزارش دهنده با دریافت شماره کد پیگیری از نتیجه گزارش نیزمطلع شود.