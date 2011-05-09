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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

عالیخانی به مهر خبر داد:

میزان مشارکت مردم در بحث نظارت افزایش یافت

میزان مشارکت مردم در بحث نظارت افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: ستادخبری سازمان بازرگانی با بررسی گزارشهای مردمی در کمتر از 15تا 20دقیقه زمینه افزایش مشارکت مردم در بحث نظارتی را فراهم کرده است.

اصغر عالیخانی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: در طول اجرای طرح نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین طرح نظارتی ویژه نوروز 90 نزدیک به 5000 گزارش مردمی را داشته ایم که توسط سامانه 124ستادهای خبری سازمان بازرگانی در سطح استان دریافت شده و تماماً مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته بیش از 50 درصد گزارشهای دریافتی منجر به تخلف  شد و بازرسان وکارشناسان سازمان ضمن شناسایی عواملی که قصد تخلف داشتند با تنظیم پرونده ای واحد صنفی متخلف رابه سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کمردند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی اشاره کرد: با تمهیدات صورت گرفته در حوزه نظارت وبازرسی سازمان مدت زمان رسیدگی به گزارشها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دادیم . پیش از این هر گزارش معمولاً طی 48 ساعت بررسی می شد که در حال حاضر ما این ادعا را داریم که به مجرد دریافت ؛ ظرف کمتر از 15 الی 20 دقیقه گزارش رسیده بررسی و رسیدگی می شود و خوشبختانه همین عامل باعث شده است تا سطح مشارکت مردم و گزارشهای  دریافتی ما به نسبت دوره های قبل به طور محسوسی افزایش پیدا بکند.

عالیخانی گفت: سامانه 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان مرکزی شرایطی را بوجود آورده است تا فرد گزارش دهنده با دریافت شماره کد پیگیری از نتیجه گزارش نیزمطلع شود.

کد مطلب 1307357

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