اهالی پنج روستای شازند از گاز بهره مند می شوند

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کتیران علیا، کتیران سفلی، چقاسیا، تاج دولتشاه و سوارآباد شهرستان شازند، مجموعه روستاهایی هستند که با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی برای گازرسانی به آنها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها اجرای 12 هزار و 400 متر شبکه و نصب یک ایستگاه کاهش فشار درون شهری(تی بی اس) به ظرفیت یکهزار مترمکعب و نصب 250 انشعاب پیش بینی شده است.

مشایخی با بیان این که هزینه تأمین کالا و اجرای این مرحله از گازرسانی به پنج روستای یادشده افزون بر چهار میلیارد و 230میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با تکمیل عملیات گازرسانی به پنج روستای یاد شده 250 خانوار ساکن در آنها زیرپوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.

