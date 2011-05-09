پیروزی حزب حاکم سنگاپور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، در این دوره از انتخابات سنگاپور حزب حاکم (حزب اقدام مردم) همچون گذشته توانست پیروز اصلی باشد اما حزب مخالفان نیز پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته در کسب آرای انتخاباتی داشته است.

در انتخابات امسال، مخالفان برای 82 کرسی از 87 کرسی پارلمانی کاندیدا معرفی کرده بودند که این بیشترین میزان حوزه‌های انتخاباتی است که آنها تاکنون در آن به رقابت پرداخته‌اند. در سال 2006 آنها تنها برای کسب نیمی از کرسی‌ها به رقابت پرداختند.

نخست وزیر سنگاپور در کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخابات گفت: مردم سنگاپور دوباره به حزب حاکم اعتماد کرده اند اما او از نگرانی های مردم کشورش آگاه است.

"لی هسین لونگ" با بیان اینکه این دوره از انتخابات نقطه عطفی در تاریخ سنگاپور است، افزود: در این دوره از انتخابات اوج آگاهی سیاسی در میان مردم سنگاپور به نمایش گذاشته شد.

رئیس جمهور سنگاپور هفته گذشته دستور انحلال یازدهمین دوره مجلس این کشور را صادر کرده بود که نارضایتی مردمی از عملکرد مجلس، دلیل اصلی انحلال اعلام شد.

یک‌ چهارم رای د‌هندگان سنگاپور در رده سنی 21 تا 34 سال هستند و حدود 200 هزار نفر برای اولین بار می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.