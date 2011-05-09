مرمت کاروانسرای تاریخی آوه 80 درصد پیشرفت کرد

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در پیرامون این کاروانسرا دو اثر تاریخی دیگر به نامهای بنای "امامزاده فضل سلیمان" و "تپه ایلخانی آوه" نیز قرار دارند که در کنار کاروانسرا به عنوان سه اثر مهم تاریخی منطقه دارای اهمیت هستند.
وی با بیان اینکه وجود این سه اثر در نزدیکی یکدیگر به ظرفیت گردشگری منطقه افزوده است، بیان داشت: به این منظور طرح مرمت و احیای کاروانسرای آوه با رویکرد رونق ظرفیتهای گردشگری منطقه از سوی اداره کل میراثفرهنگی استان تهیه شد.
فراهانی با بیان اینکه مرمت این کاروانسرا از سال 85 آغاز شده و یادآور شد: در صورت تخصیص کامل اعتبارات مالی مرمت این پروژه تا پایان سال 90 به اتمام میرسد.
این مقام مسئول در میراثفرهنگی استان مرکزی عنوان کرد: هم اکنون عملیات مرمت در طاقهای فروریخته بنا در دست انجام است و محوطهسازی بنا نیز به طور همزمان انجام میشود.
وی افزود: مهمترین موضوع در رابطه با این بنا مسیر دسترسی آن به جاده است که باید در قالب اعتبارات گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
فراهانی بیان کرد: همچنین کارشناسان معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار سازمان میراثفرهنگی در بازدیدی که از این محوطه داشتند پیشنهاد ایجاد سایت موزه در این منطقه را با محوریت کاروانسرای آوه مطرح کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی گفت: هم اکنون تهیه طرح سایت موزه محوطه تاریخی آوه به مشاور واگذار شده است.
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