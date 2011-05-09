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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

شرکت برق خبر داد:

کشف مواد رادیواکتیو تا هزار برابر بیش از حد استاندارد در ژاپن

کشف مواد رادیواکتیو تا هزار برابر بیش از حد استاندارد در ژاپن

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: شرکت برق توکیو از کشف مواد رادیواکتیو به مقدار هزار برابر بیش از میزان استاندارد در کف دریای اقیانوس آرام و نزدیک نیروگاه فوکوشیما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، آخرین نمونه برداری از عمق بیست تا سی متری اقیانوس آرام نشان می دهد میزان مواد رادیواکتیو تا حد بیش از انتظاری افزایش پیدا کرده است.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما پس از زلزله و سونامی شدید این کشور در ماه مارس سال جاری همچنان در حال نشت مواد رادیو اکتیو است.

با وجود تلاش های دولت و شرکت برق توکیو و متخصصان هسته ای داخلی و خارجی برای ترمیم نیروگاه هسته ای فوکوشیما و جلوگیری از نشست بیشتر مواد رادیواکتیو بحران هسته ای این کشور همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1307370

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