کشف مواد رادیواکتیو تا هزار برابر بیش از حد استاندارد در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، آخرین نمونه برداری از عمق بیست تا سی متری اقیانوس آرام نشان می دهد میزان مواد رادیواکتیو تا حد بیش از انتظاری افزایش پیدا کرده است.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما پس از زلزله و سونامی شدید این کشور در ماه مارس سال جاری همچنان در حال نشت مواد رادیو اکتیو است.

با وجود تلاش های دولت و شرکت برق توکیو و متخصصان هسته ای داخلی و خارجی برای ترمیم نیروگاه هسته ای فوکوشیما و جلوگیری از نشست بیشتر مواد رادیواکتیو بحران هسته ای این کشور همچنان ادامه دارد.